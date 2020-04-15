В пяти городах Ташобласти вводится режим обязательной самоизоляции

Ограничения по предотвращению распространения COVID-19 с 14 апреля распространяются на города Чирчик, Алмалык, Бекабад, Янгиюль и Ангрен.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Власти Узбекистане продолжают усиливать меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории республики.

Вслед за Ташкентом, Нукусом, а также областными центрами, c 14 апреля режим обязательной самоизоляции вводится в следующих городах Ташкентской области:

Чирчике;

Алмалыке;

Бекабаде;

Янгиюле;

Ангрене.

Решение было принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

Что данный режим подразумевает?

Граждане могут выходить на улицу только в неотложных случаях: за продуктами, в аптеку (расположенных рядом с домом) и в медучреждение. Исключением также является необходимость ходить на работу.

Выгуливать собак можно только раз в день и на расстоянии не более 100 метров от дома.

В продовольственных магазинах, на улице и в других местах необходимо строго соблюдать дистанцию в два метра.

Пенсионерам старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, выходить из дома без крайней необходимости категорически запрещено.

Граждане, нарушившие данные правила, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Правила посещения рынков и продовольственных магазинов

Все крупные магазины и рынки должны быть оснащены пирометрами и антисептиками.

У каждого посетителя на входе будет измеряться температура. Если градусник покажет 37 градусов и выше, то пройти в помещение будет нельзя.

Этим гражданам в срочном порядке необходимо обратиться в службу скорой медицинской помощи.

Напомним про запрет на передвижение авто, велосипеде и скутере

До 20 апреля по Узбекистану могут передвигаться автомобили, имеющие специальное разрешение (стикеры) или обладающие правом на передвижение без него.

Выезжать из дому нельзя не только на машине, но и на мотоцикле, скутере или велобайке.

Исключения все те же — только на работу, в продуктовый магазин или на рынок, а также в аптеку или к врачу.

И, разумеется, обязательно при этом быть в защитной маске.

Ситуация с коронавирусом в Узбекистане

По последним данным, число заболевших COVID-19 в республике достигло 1 214 человек, четверо граждан скончались, 99 выздоровели и были отправлены на реабилитацию.