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Сотрудники ГУВД Ташкента сдали кровь для нуждающихся

Сотрудники ГУВД Ташкента сдали кровь для нуждающихся

ГУВД
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (348)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200415/13926227/Sotrudniki-GUVD-Tashkenta-sdali-krov-dlya-bolnykh.html

В ближайшее время врачи начнут применять новый метод в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Личный состав бригады патрульно-постовой службы ГУВД Ташкента, откликнувшись на призыв врачей, сдал кровь для людей, страдающих серьезными заболеваниями и нуждающихся в переливании крови, сообщают в пресс-службе.

Ранее врачи Узбекистана заявили, что в ближайшее время начнут применять новый метод в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в тяжелом состоянии.

Сотрудники ГУВД Ташкента сдали кровь для нуждающихся
ГУВД
Сотрудники ГУВД Ташкента сдали кровь для нуждающихся

Сыворотка крови выздоровевших, как отметили в Минздраве, очень важна для тех, кто еще болеет, и может помочь им скорее поправиться.

По согласованию с рядом опытных ученых и врачей в республике вскоре будет введен совершенно новый метод — практика переливания сыворотки крови выздоровевших людей пациентам, у которых болезнь протекает тяжело.

Сотрудники ГУВД Ташкента сдали кровь для нуждающихся
ГУВД
Сотрудники ГУВД Ташкента сдали кровь для нуждающихся

В сыворотке крови тех, кто поборол COVID-19, есть антитела, которые нейтрализуют вирус.

Сдача небольшой части сыворотки не вызовет у них никаких неблагоприятных осложнений - это научно доказано.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (348)
Теги:
Медицина, ГУВД Ташкента, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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