В ближайшее время врачи начнут применять новый метод в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Личный состав бригады патрульно-постовой службы ГУВД Ташкента, откликнувшись на призыв врачей, сдал кровь для людей, страдающих серьезными заболеваниями и нуждающихся в переливании крови, сообщают в пресс-службе.

Ранее врачи Узбекистана заявили, что в ближайшее время начнут применять новый метод в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в тяжелом состоянии.

ГУВД Сотрудники ГУВД Ташкента сдали кровь для нуждающихся

Сыворотка крови выздоровевших, как отметили в Минздраве, очень важна для тех, кто еще болеет, и может помочь им скорее поправиться.

По согласованию с рядом опытных ученых и врачей в республике вскоре будет введен совершенно новый метод — практика переливания сыворотки крови выздоровевших людей пациентам, у которых болезнь протекает тяжело.

ГУВД Сотрудники ГУВД Ташкента сдали кровь для нуждающихся

В сыворотке крови тех, кто поборол COVID-19, есть антитела, которые нейтрализуют вирус.

Сдача небольшой части сыворотки не вызовет у них никаких неблагоприятных осложнений - это научно доказано.