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Узбекистан направил 500 тысяч масок для Венгрии

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (348)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200415/13927775/Uzbekistan-napravil-500-tysyach-masok-dlya-Vengrii.html

Гуманитарный груз добра республика уже отправляла в другие страны, в частности, в Азербайджан, Китай, Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан, Иран и другие.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Узбекистан отправил Венгрии 500 тысяч медицинских масок для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает местное правительство.

Помощь была отправлена грузовым самолетом через Баку.

Напомним, гуманитарный груз добра республика уже отправляла в другие страны, в частности, в Азербайджан, Китай, Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан, Иран и другие.

Узбекистан направил гуманитарную помощь в Таджикистан >>

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Между тем в Узбекистане осваивают новый метод лечения тяжелобольных COVID-19. Он заключается в том, что кровь выздоровевших людей будут переливать пациентам, у которых болезнь протекает тяжело. Как сообщили в Минздраве, сыворотка крови тех, кто поборол COVID-19, содержит антитела, которые помогут тяжелобольным нейтрализовать вирус и справиться с инфекцией.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (348)
Теги:
гуманитарная помощь, Карантин, коронавирус, защитные маски, Венгрия, Узбекистан, Узбекистан



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