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Старик считает деньги в душанбинском парке. Архивное фото

Какое наказание существует за уклонение от содержания родителей?

AP Photo/Sergey Ponomarev
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200415/13935173/Kakoe-nakazanie-suschestvuet-za-uklonenie-ot-soderzhaniya-roditeley.html

Что будет с гражданином, пренебрегающим своими обязанностями помогать и поддерживать нетрудоспособных родителей, не способных себя содержать, — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Министерстве юстиции разъяснили, какую ответственность понесут граждане республики, уклоняющиеся от содержания родителей, не способных самостоятельно себя обеспечить.

Что имеется в виду под уклонением?

Под уклонением от содержания подразумевается неуплата совершеннолетними лицами более 2 месяцев (в общей сложности) средств, которые по решению суда должны взыскаться на содержание нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей (или заменяющих их лиц).

Что за это будет?

Граждане, оставившие на произвол судьбы своих родителей, будут привлечены к административной ответственности. 

Она подразумевает:

  • административный арест на 15 суток;
  • штраф в размере 4,46 миллиона сумов. Он будет наложен на лиц, в отношении которых не может применяться административный арест.

Что будет за повторное уклонение?

Повторное совершение этого же деяния после применения административного взыскания влечет за собой более жесткое наказание.

В частности, неплательщик может быть приговорен к исправительным работам до 3 лет или вовсе к лишению свободы на срок до 1 года. 

Можно ли избежать наказания, если вовремя исправиться?

Да, можно. Гражданин, впервые совершивший правонарушение, освобождается от ответственности, если он в ходе рассмотрения дела добровольно уплатил задолженность по алиментам.

Теги:
дети, родители, Министерство юстиции Узбекистана



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