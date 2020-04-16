Госкомстат опубликовал список цен на продукты на рынках Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Государственный комитет по статистике обнародовал информацию о минимальных и максимальных ценах на продовольственные товары на центральных рынках различных регионов республики.

В комитете обратили внимание: регистрация цен осуществлялась только на территории дехканских рынков и не охватывала такие объекты торговли, как супермаркеты, минимаркеты и магазины.

Говядина (кроме бескостного мяса)

Ниже всего цена на говядину была на рынке "Нукус деҳқон бозори" в Нукусе — 37 тысяч сумов за килограмм.

Самая высокая цена была зафиксирована на рынке "Чирчиқ деҳқон бозори" в Чирчике и столичных рынках "Олой деҳқон бозори" и "Миробод деҳқон бозори" — 60 тысяч сумов за килограмм.

Баранина

Минимальная цена за килограмм баранины составила 39 тысяч сумов и была зафиксирована на ташкентских рынках "Қўйлиқ деҳқон бозори" и "Миробод деҳқон бозори".

Между тем в Ташкенте зафиксированы и самые высокие цены на баранину: 70 тысяч сумов за килограмм просят на рынках "Фарҳод деҳқон бозори", "Эски жўва деҳқон бозори", "Олой деҳқон бозори" и "Миробод деҳқон бозори".

Картофель

Дешевле всего картошка стоит в Намангане и Ташкенте: на рынке "Наманган чорсу деҳқон универсал бозори" и столичных рынках "Олой деҳқон бозори", "Эски жўва деҳқон бозори", "Қўйлиқ деҳқон бозори", "Миробод деҳқон бозори" и "Фарҳод деҳқон бозори". Там килограмм картофеля можно купить за 3 тысячи сумов.

Самый дорогой картофель специалисты отметили в Ташкенте: 8 тысяч сумов за килограмм просят на рынках "Олой деҳқон бозори", "Эски жўва деҳқон бозори", "Фарҳод деҳқон бозори", "Қўйлиқ деҳқон бозори" и "Миробод деҳқон бозори".

Лук

Здесь больше всего отличился Андижан. Именно там можно купить самый дешевый лук: на рынке "Янги бозор деҳқон бозори" за килограмм можно заплатить всего 1,5 тысячи сумов.

Самая высокая цена за лук была снова зафиксирована в Ташкенте: на рынке "Олой деҳқон бозори" за килограмм могут попросить 5 тысяч сумов.

Морковь

Минимальная цена моркови составила 1 тысячу сумов за килограмм. По такой цене морковку можно купить в Андижане – на рынке "Андижон шаҳар марказий деҳқон бозори", в Наваи – на рынке "Саховат", в Намангане – на рынке "Наманган чорсу деҳқон универсал бозори" и в Термезе – на рынках "Термез шаҳар деҳқон озиқ-овқат бозори”и “Марказий деҳқон озиқ-овқат бозори".

Максимальная цена (5 тысяч сумов за килограмм) зарегистрирована на столичных рынках "Олой деҳқон бозори", "Фарҳод деҳқон бозори" и "Миробод деҳқон бозори".

Яйца

Самые дешевые яйца (5 тысяч сумов за десяток) оказались в Намангане на рынке "Наманган чорсу деҳқон универсал бозори".

Самые дорогие (10 тысяч сумов за десяток) – в Чирчике (на рынке "Чирчиқ деҳқон бозори") и Ташкенте (на рынках "Эски жўва деҳқон бозори", "Олой деҳқон бозори", "Фарҳод деҳқон бозори", "Қўйлиқ деҳқон бозори" и "Миробод деҳқон бозори").

Рис

Самая низкая цена риса на уровне 3,8 тысячи сумов за килограмм (сорт "Нукус") наблюдалась на рынке "Нукус деҳқон бозори" в Нукусе.

Самая высокая – 18 тысяч сумов за килограмм (сорт "Лазер") была зафиксирована в Ташкенте на рынках "Олой деҳқон бозори" и "Миробод деҳқон бозори".

Масло растительное

Минимальная цена (8 тысяч сумов за литр отечественного хлопкового масла) наблюдалась в Ташкенте на рынке "Қўйлиқ деҳқон бозори".

Максимальная цена (14 тысяч сумов за литр импортного подсолнечного масла) была также зафиксирована в столице на рынке "Миробод деҳқон бозори".

Сахар

Самый дешевый сахар продавался по цене 5,5 тысячи сумов за килограмм в Ташкенте на рынках "Фарҳод деҳқон бозори", "Қўйлиқ деҳқон бозори", "Эски жўва деҳқон бозори" и "Миробод деҳқон бозори".

Самая высокая цена составила 6,5 тысяч сумов за килограмм. По такой цене сахар продают в Бухаре ("Бухоро марказий деҳқон бозори"), Джизаке ("“Жиззах марказий деҳқон бозори" и "Эски шаҳар деҳқон бозори"), Самарканде, Термезе и, опять же, в Ташкенте (на рынке "Олой деҳқон бозори").