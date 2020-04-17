Институт востоковедения будет реформирован

Университету передаются здания и сооружения Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. На базе Ташкентского государственного института востоковедения образован Ташкентский государственный университет востоковедения, сообщается в постановлении.

"Университету передаются здания и сооружения Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

Основные задачи и направления деятельности университета:

– подготовка конкурентоспособных кадров для рынка труда, в совершенстве овладевших современными знаниями в области языка, истории, культуры, материального и духовного наследия, экономики, политики, авторитета на международной арене стран Востока, современной антропологии, этнологии, переводоведения, туризма и гид-сопровождения;

– изучение с научной точки зрения факторов развития, современных общественно-политических и экономических процессов, восточной культуры и наследия, древних памятников и рукописей стран Востока, подготовку научно-педагогических работников и проведение научно-исследовательских работ совместно с отечественными и зарубежными партнерами в данном направлении;

– совместно с соответствующими государственными органами зарубежных государств разработку и внедрение в практику методик оценки уровня знаний восточных языков в качестве базового высшего образовательного учреждения республики по обучению восточным языкам, литературе, истории, культуре, философии, политике и экономике, разработку современных медиапродуктов и электронной учебной литературы, предоставляющих информацию о сфере обучения языкам и странах Востока;

– организация на регулярной основе деятельности по прохождению стажировки и повышению квалификации профессоров-преподавателей в республике и зарубежных странах в области востоковедения и восточного культурного наследия;

– организация в сотрудничестве с зарубежными высшими образовательными учреждениями совместных образовательных программ по новым направлениям и специальностям, перспективным для республики, а также реализацию международных проектов и др.

Начиная с 2020/2021 учебного года, университету предоставляется право разработки образовательных стандартов, разработки и утверждения квалификационных требований, учебных планов и программ, а также с учетом передового международного опыта системы оценки знаний студентов и обеспечения интеграции учебного процесса с практикой.

Документом также предусмотрена организация проведения, начиная с 2020/2021 учебного года, тестовых испытаний вместо экзаменов по многобалльной системе по восточным языкам (турецкому, арабскому, фарси, дари, индийскому, урду, китайскому, корейскому, уйгурскому, японскому) при приеме на учебу в Университет.

А с 2021/2022 учебного года, данная практика будет распространена также на другие языки (испанский, итальянский, таджикский, казахский, туркменский, кыргызский и другие) при приеме на учебу во все государственные высшие образовательные учреждения республики.