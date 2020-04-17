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В Узбекистан из Китая прибыла группа медицинских экспертов

В Узбекистан прибыла бригада медицинских экспертов из Китая

Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (362)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200417/13951448/V-Uzbekistan-iz-Kitaya-pribyla-brigada-meditsinskikh-ekspertov.html

Одновременно в республику был доставлен гуманитарный груз — необходимые стране медицинские средства и препараты.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Узбекистан из китайского города Наньчан прилетели 15 консультантов и медицинских экспертов для оказания помощи в борьбе с COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РУз. 

Наньчан — административный центр провинции Цзянси, граничащей с провинцией Хубэй, где в декабре прошлого года произошла вспышка нового коронавируса. Цзянси занимает первое место в Китае по количеству выздоровевших пациентов.

Как рассказали в Минздраве, медицинская бригада из КНР состоит из вирусологов, эпидемиологов, пульмонологов, терапевтов, хирургов и инфекционистов. Также в нее вошли опытные врачи из ведущих клиник, которые работали в Ухане и других городах провинции Хубэй.

Одновременно в Узбекистан был доставлен гуманитарный груз — необходимые республике медицинские средства и препараты.

Напомним, первый в стране случай заражения COVID-19 был выявлен в середине марта у женщины, вернувшейся из Франции. В пятницу число больных выросло до 1 390. За все время распространения инфекции в Узбекистане скончались четыре пациента, выздоровели — 156.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (362)
Теги:
Эпидемия, пандемия, врачи, коронавирус, Узбекистан, Китай



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