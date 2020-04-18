Путин подписал указ о правовом положении иностранцев в России

Из документа, в частности, следует, что иностранных граждан не будут выдворять из РФ до 15 июня на фоне коронавируса.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с распространением COVID-19, сообщили в пресс-службе Кремля.
В соответствии с документом, в стране до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранцев.
"Приостановить на период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно течение: сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период", — говорится в публикации.
Документы, выданные лицам, которые не могут въехать в РФ и будут находиться за границей более шести месяцев, также продлены до 15 июня.
"Приостановить на период с 15 марта по 15 июня включительно течение сроков нахождения за пределами РФ участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, членов их семей, лиц, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство, в случае если указанные лица не имеют возможности въехать в РФ до истечения шестимесячного срока нахождения за ее пределами, необходимого для принятия решения об аннулировании свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, разрешения на временное проживание или вида на жительство", — говорится в указе.
Работодатели до 15 июня смогут привлекать в качестве работников иностранных граждан, не имеющих действующего разрешения на работу.
"В период с 15 марта по 15 июня включительно работодатели и заказчики работ (услуг) при условии выполнения ими установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе в порядке, определенном законодательством РФ, привлекать и использовать в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в РФ в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешения на работу в РФ (при наличии у работодателей и заказчиков работ (услуг) разрешения на привлечение и использование иностранных работников)", — говорится в документе.
В тот же период в отношении иностранцев и лиц без гражданства не будут приниматься решения, устанавливающие обязанность выехать из РФ, а также решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника государственной программы.
Президент России Владимир Путин на фоне эпидемии коронавируса поручил отложить все мероприятия, связанные с празднованием 75-летия Победы. Все они состоятся чуть позже в текущем 2020-м, который объявлен Годом памяти и славы в России.