Путин подписал указ о правовом положении иностранцев в России

Из документа, в частности, следует, что иностранных граждан не будут выдворять из РФ до 15 июня на фоне коронавируса.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с распространением COVID-19, сообщили в пресс-службе Кремля.

В соответствии с документом, в стране до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранцев.

"Приостановить на период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно течение: сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период", — говорится в публикации.

Документы, выданные лицам, которые не могут въехать в РФ и будут находиться за границей более шести месяцев, также продлены до 15 июня.

"Приостановить на период с 15 марта по 15 июня включительно течение сроков нахождения за пределами РФ участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, членов их семей, лиц, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство, в случае если указанные лица не имеют возможности въехать в РФ до истечения шестимесячного срока нахождения за ее пределами, необходимого для принятия решения об аннулировании свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, разрешения на временное проживание или вида на жительство", — говорится в указе.

Работодатели до 15 июня смогут привлекать в качестве работников иностранных граждан, не имеющих действующего разрешения на работу.

"В период с 15 марта по 15 июня включительно работодатели и заказчики работ (услуг) при условии выполнения ими установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе в порядке, определенном законодательством РФ, привлекать и использовать в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в РФ в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешения на работу в РФ (при наличии у работодателей и заказчиков работ (услуг) разрешения на привлечение и использование иностранных работников)", — говорится в документе.

В тот же период в отношении иностранцев и лиц без гражданства не будут приниматься решения, устанавливающие обязанность выехать из РФ, а также решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника государственной программы.