Митрополит Викентий обратился к верующим по случаю Пасхи

Викентий призвал православных христиан усердно молиться дома и быть послушными мерам, которые предлагают для их блага президент и правительство.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий обратился к верующим по случаю самого главного и торжественного христианского праздника — Пасхи.

"Дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас с наступающей Пасхой. К сожалению, эпидемия коронавируса еще не угасла, но мы все молимся, чтобы Господь по своей милости совершил чудо и сделал так, чтобы она закончилась, — сказал Викентий. — Призываю всех вас к усердной молитве в домашних условиях".

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский напомнил, что после Пасхи верующие, как правило, приходили на кладбища и поминали своих усопших.

"Но, к сожалению, в этом году мы не сможем это сделать, поскольку должны находиться дома. У вас сейчас есть возможность прислать записки, и мы будем поминать ваших родных и близких. Не беспокойтесь, молитвы будут совершены, — сказал Викентий. — Дорогие братья и сестры, будем послушны тем мерам, которые предлагают нам наш президент и наше правительство. Все это делается для нашего блага, для того, чтобы жители нашей республики меньше болели этой страшной болезнью. Надеемся, что эпидемия скоро закончится. Наше послушание и терпение принесут добрый плод. Поздравляю вас с наступающей Пасхой Христовой, желаю вам здоровья, крепости душевных и телесных сил. Христос воскресе и воистину воскресе Христос!"

В этом году православные верующие отметят Пасху 19 апреля. В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после Его распятия на кресте за грехи всего человечества.