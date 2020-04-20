Частным клиникам разрешат проводить тесты на коронавирус

Работать в этом направлении негосударственные медучреждения могут на основе договоров, подписанных руководителями региональных центров санитарно-эпидемиологического благополучия.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Частным медицинским учреждениям до 1 сентября разрешено проводить платные тесты на COVID-19.

Об этом сообщили в Минюсте со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

"Негосударственным медицинским организациям будет разрешено предоставлять платные медицинские услуги для лабораторного тестирования коронавирусной инфекции до 1 сентября 2020 года на основании соглашения, подписанного главами региональных центров санитарно-эпидемиологического надзора, с соблюдением всех требований", — говорится в заявлении.

Ранее частным клиникам до 1 сентября было разрешено оказывать медицинские услуги пациентам с COVID-19.

Данные медучреждения смогут оказывать услуги больным с коронавирусом только на основе договоров (без тендера), заключенных с Министерством здравоохранения. Расходы на их лечение будут покрываться за счет Антикризисного фонда при Министерстве финансов.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 1 565 зараженных COVID-19, пять граждан скончались, 225 — выздоровели и были направлены на реабилитацию.