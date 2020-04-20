Месяц Рамадан начнется 24 апреля — постановление президента Узбекистана

Президент Узбекистана подписал постановление о проведении священного месяца Рамадан. В условиях ограничений, связанных с пандемией, мероприятия будут проводиться в домашних условиях, в кругу семьи.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Начало месяца Рамадан выпадает на 24 апреля. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Отмечается, что все мероприятия, посвященные Рамадану, будут проводиться в домашних условиях, в кругу семьи в строгом соответствии с правилами карантина.

Особое внимание должно быть уделено всесторонней поддержке нуждающихся людей, а также укреплению в семьях и махаллях атмосферы доброты и взаимного уважения.

Ранее Управление мусульман Узбекистана призвало в предстоящий месяц Рамадан совершать таравих-намазы и хатм Корана в домашних условиях и не проводить коллективные ифтары.