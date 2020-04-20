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Соборная мечеть в Заамине

Месяц Рамадан начнется 24 апреля — постановление президента Узбекистана

Sputnik
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200420/13964809/Mesyats-Ramadan-nachnetsya-24-aprelya--postanovlenie-prezidenta-Uzbekistana.html

Президент Узбекистана подписал постановление о проведении священного месяца Рамадан. В условиях ограничений, связанных с пандемией, мероприятия будут проводиться в домашних условиях, в кругу семьи.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Начало месяца Рамадан выпадает на 24 апреля. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

© Sputnik / Максим Богодвид
Намазы в Рамадан в Узбекистане будут совершаться без нарушения самоизоляции

Отмечается, что все мероприятия, посвященные Рамадану, будут проводиться в домашних условиях, в кругу семьи в строгом соответствии с правилами карантина.

Особое внимание должно быть уделено всесторонней поддержке нуждающихся людей, а также укреплению в семьях и махаллях атмосферы доброты и взаимного уважения.

Ранее Управление мусульман Узбекистана призвало в предстоящий месяц Рамадан совершать таравих-намазы и хатм Корана в домашних условиях и не проводить коллективные ифтары.

Теги:
Узбекистан, религия, ислам, Рамадан



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