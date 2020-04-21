"Уж замуж невтерпеж": найден выход для тех, кому не терпится узаконить отношения

В Агентстве информационных услуг Узбекистана рассказали, как влюбленным подать заявление на заключение брака удаленно.

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Влюбленные пары, которые хотят после карантина узаконить отношения, могут подать заявление на заключение брака удаленно. О возможности рассказали в Агентстве государственных услуг Узбекистана.

Жениху и невесте нужно перейти на Единый портал интерактивных госуслуг и заполнить заявку , подтвердив ее своими электронными цифровыми подписями. Затем заявление отправляется в указанное территориальное управление ЗАГС. Оно будет принято в течение одного рабочего дня.

В агентстве обратили внимание влюбленных на то, что после завершения карантина их вызовут, чтобы выдать направление на прохождение медицинского обследования.

Напомним, что Центры государственных услуг во время карантина работают только для предоставления электронной цифровой подписи, временной приостановки деятельности предприятий и правовой помощи населению при использовании онлайн-сервисов. А отделения ЗАГС выдают только свидетельства о рождении и смерти.