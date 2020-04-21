"Уж замуж невтерпеж": найден выход для тех, кому не терпится узаконить отношения

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Влюбленные пары, которые хотят после карантина узаконить отношения, могут подать заявление на заключение брака удаленно. О возможности рассказали в Агентстве государственных услуг Узбекистана.
В агентстве обратили внимание влюбленных на то, что после завершения карантина их вызовут, чтобы выдать направление на прохождение медицинского обследования.
Напомним, что Центры государственных услуг во время карантина работают только для предоставления электронной цифровой подписи, временной приостановки деятельности предприятий и правовой помощи населению при использовании онлайн-сервисов. А отделения ЗАГС выдают только свидетельства о рождении и смерти.