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Руки влюбленных

"Уж замуж невтерпеж": найден выход для тех, кому не терпится узаконить отношения

© CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200421/13967686/Uzh-zamuzh-nevterpezh-nayden-vykhod-dlya-tekh-komu-ne-terpitsya-uzakonit-otnosheniya.html

В Агентстве информационных услуг Узбекистана рассказали, как влюбленным подать заявление на заключение брака удаленно.

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Влюбленные пары, которые хотят после карантина узаконить отношения, могут подать заявление на заключение брака удаленно. О возможности рассказали в Агентстве государственных услуг Узбекистана.

© AFP 2018 / Franck Fife
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Жениху и невесте нужно перейти на Единый портал интерактивных госуслуг и заполнить заявку, подтвердив ее своими электронными цифровыми подписями. Затем заявление отправляется в указанное территориальное управление ЗАГС. Оно будет принято в течение одного рабочего дня. 

В агентстве обратили внимание влюбленных на то, что после завершения карантина их вызовут, чтобы выдать направление на прохождение медицинского обследования.

Напомним, что Центры государственных услуг во время карантина работают только для предоставления электронной цифровой подписи, временной приостановки деятельности предприятий и правовой помощи населению при использовании онлайн-сервисов. А отделения ЗАГС выдают только свидетельства о рождении и смерти.

Теги:
Карантин, свадьба, Невеста, жених, пандемия, Агентство государственных услуг, Узбекистан



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