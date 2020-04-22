10:57 22 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Сборник эссе Великая Отечественная война в истории моей семьи

Конкурс для школьников из стран СНГ стартует в России к 75-летию Победы

Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий Евразия"
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (210)
45 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200422/13972978/Shkolniki-iz-SNG-mogut-prinyat-uchastie-v-konkurse-esse-o-Velikoy-Otechestvennoy-voyne.html

В прошлом году в нем приняли участие ребята из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, а также из Южной Осетии.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Школьники из стран СНГ могут принять участие в международном дистанционном конкурсе эссе "Великая Отечественная война в истории моей семьи", который стартует в Астраханской области.

Проект реализуется центром международных и общественно-политических исследований "Каспий Евразия" при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Астраханской области и Агентства международных и внешнеэкономических связей региона.

Атакуют бойцы 3-его Украинского фронта
© Sputnik / Владимир Гальперин
Подвиг красноармейца: в Сети появился фильм о погибшем в ВОВ казахстанском солдате
В прошлом году участие в конкурсе приняли школьники из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, а также из Южной Осетии. Всего дети прислали 66 эссе.

Жюри выбрало 15 лучших работ, авторы которых отправились в учебно-познавательную поездку в Астраханскую область с посещением города-героя Волгограда. Отдельным тиражом был выпущен сборник текстов-победителей, а его презентация состоялась в астраханском музее боевой славы.

К участию в конкурсе допускаются ребята в возрасте от 14 до 19 лет. Он проходит в один тур. Работы принимаются до 10 мая. 

Финансирование мероприятий, связанных с пребыванием конкурсантов в Астраханской области, а также оплата транспортных расходов осуществляются принимающей стороной. Планируется, что поездка состоится во второй половине 2020 года.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (210)
Теги:
память, история, Великая Отечественная война, сочинение, СНГ, дети



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
Как живут постояльцы карантинного городка под Ташкентом
Карантин изнутри: будни контейнерного городка — видео
Кто придумал карантин и сколько он должен длиться
Кто придумал карантин и сколько он должен длиться

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться