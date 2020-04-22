Конкурс для школьников из стран СНГ стартует в России к 75-летию Победы

В прошлом году в нем приняли участие ребята из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, а также из Южной Осетии.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Школьники из стран СНГ могут принять участие в международном дистанционном конкурсе эссе "Великая Отечественная война в истории моей семьи", который стартует в Астраханской области.

Проект реализуется центром международных и общественно-политических исследований "Каспий Евразия" при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Астраханской области и Агентства международных и внешнеэкономических связей региона.

В прошлом году участие в конкурсе приняли школьники из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, а также из Южной Осетии. Всего дети прислали 66 эссе.

Жюри выбрало 15 лучших работ, авторы которых отправились в учебно-познавательную поездку в Астраханскую область с посещением города-героя Волгограда. Отдельным тиражом был выпущен сборник текстов-победителей, а его презентация состоялась в астраханском музее боевой славы.

К участию в конкурсе допускаются ребята в возрасте от 14 до 19 лет. Он проходит в один тур. Работы принимаются до 10 мая.

Финансирование мероприятий, связанных с пребыванием конкурсантов в Астраханской области, а также оплата транспортных расходов осуществляются принимающей стороной. Планируется, что поездка состоится во второй половине 2020 года.