Мирзиёев призвал бизнесменов помочь малоимущим во время Рамадана

Узбекский лидер предложил создать движение "Доброта и поддержка", которое станет "ярким проявлением мощи нашего государства и народа".

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал предпринимателей поддержать малоимущих граждан во время Рамадана, сообщили в пресс-службе главы государства.

Для этого узбекский лидер предложил создать общенародное движение "Доброта и поддержка".

"Скоро наступит священный для всех нас месяц Рамадан. Помогать малообеспеченным и нуждающимся семьям в этот период — благое дело. Поэтому будет весьма кстати, если каждый предприниматель возьмет на себя бескорыстную обязанность активно поддержать социально уязвимое население на территории, где он осуществляет деятельность", — заявил президент на видеоселекторном совещании.

В результате этого, как считает Мирзиёев, будет достигнута адресность благотворительной и спонсорской помощи.

Глава республики отметил, что предприниматель, исходя из своих возможностей, может помочь за месяц, к примеру, десяти семьям, другой — двадцати. Также можно нанять на работу членов нуждающейся семьи.

"Государство, в свою очередь, предоставит таким предпринимателям различные льготы и преференции по налогам, лизингу, кредитам, доступу к необходимым ресурсам", — говорится в публикации.

Инициатива будет реализована в сотрудничестве территориальных отделений Торгово-промышленной палаты, банков и ведомств социальной защиты.

Президент отметил, что в этом процессе важно добровольное участие крупных предприятий и их подразделений на местах, фермеров и кластеров.

"Уверен, что общенародное движение "Доброта и поддержка" станет ярким проявлением мощи нашего государства и народа", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Напомним, в этому году Рамадан начнется 24 апреля. Все посвященные ему мероприятия будут проводиться в домашних условиях, в кругу семьи в строгом соответствии с правилами карантина.