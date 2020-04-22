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Работники предприятия “Зарбдор текстил”

В Узбекистане разрешили деятельность еще ряда предприятий во время карантина

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (383)
100210
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200422/13973647/V-Uzbekistane-razreshili-deyatelnost-esche-ryada-predpriyatiy-vo-vremya-karantina.html

Свою работу позволено возобновить СП Shayxontohur tekstil, государственным и частным типографиям, выпускающим учебники.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Власти Узбекистана продолжают идти навстречу предприятиям во время карантина.

Причины разные. Одна из них — необходимость поддержать частный бизнес в непростой период. 

© Sputnik / Михаил Мокрушин
В Ташкенте возобновили работу химчисток

Глава республики Шавкат Мирзиёев на видеоселекторных совещаниях неоднократно отмечал необходимость поддержки предпринимательства в условиях противодействия кризису, вызванному COVID-19.

Меры были приняты. Так, хокимият Учтепинского района Ташкента сформировал штаб по поддержке предпринимателей. Приоритетом работы данного штаба является всяческая помощь в возобновлении деятельности крупных предприятий.

На данный момент в Учтепинском районе насчитывается 150 крупных предприятий-экспортеров. Некоторые из них уже возобновили свою деятельность. Среди них — СП Shayxontohur tekstil.

"Сегодня руководители секторов Учтепинского района, а также ответственные лица прокуратуры столицы детально изучили деятельность данного СП. К работе вернулись 130 человек. Компания производит 3000 единиц трикотажных изделий в день на 350 миллионов сумов", — сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Однако есть важное условие: производство должно осуществляться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

Предприятиям разрешается постепенно возобновлять свою деятельность не только из экономических соображений. 

Так, издательско-полиграфическим комплексам, выпускающим учебники, тоже разрешили осуществлять деятельность во время карантина. 

"В целях обеспечения общеобразовательных учреждений учебниками и учебно-методическими пособиями в 2020/2021 учебном году государственным и частным издательско-полиграфическим предприятиям, привлеченным к подготовке их к изданию и печати, разрешается осуществлять свою деятельность", — говорится в сообщении Минюста.

При этом важно, чтобы типографии в период своего функционирования соблюдали санитарно-гигиенические нормы. 

Ответственность за соблюдение данных норм, организацию питания работников, обеспечение их персональными гигиеническими средствами возлагается на руководителей соответствующих предприятий.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (383)
Теги:
Узбекистан, коронавирус, Карантин, предприятия, бизнес



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