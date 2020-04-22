15:15 22 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

Более 200 узбекистанцев выписаны после карантина в Бухаре

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (383)
38 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200422/13975553/Bolee-200-uzbekistantsev-vypisany-posle-karantina-v-Bukhare.html

Граждане находились под медицинским наблюдением после того, как в конце марта вернулись из России и Турции.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Бухаре с карантина вышел 241 гражданин Узбекистана, эвакуированные в конце марта из Турции и России, заражения COVID-19 у них не обнаружено. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Эти граждане находились под медицинским наблюдением, поскольку на рейсах, которыми они вернулись в республику в конце марта, были выявлены случаи заболевания.

Разработка экспресс-тестов на коронавирус
© Sputnik / Евгений Биятов
Частные клиники не будут привлекать к тестированию на COVID-19
В числе тех, кто в среду отправится домой, — жители Ташкента (52 человека), Бухары (43 человека), Андижана, Ферганы, Намангана, Самарканда, Кашкадарьи, Навои, Ташкентской области.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 1 692 случая коронавируса. За все время распространения инфекции в стране, то есть с середины марта, шесть пациентов скончались, 372 — выздоровели.

Карантин в республике продлен до 10 мая 2020 года. Члены Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом считают, что все принятые меры, осознанный переход граждан на режим самоизоляции и соблюдение ими социальной дистанции позволили удержать распространение инфекции под контролем. Однако важно закрепить результат.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (383)
Теги:
Эпидемия, пандемия, Карантин, коронавирус, Бухара



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
Исторический обвал: цены на фьючерсы WTI впервые стали отрицательными
"Черный понедельник" для цен WTI: почему произошел обвал и чего теперь ждать
Кто придумал карантин и сколько он должен длиться
Кто придумал карантин и сколько он должен длиться

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться