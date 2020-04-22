Более 200 узбекистанцев выписаны после карантина в Бухаре

Граждане находились под медицинским наблюдением после того, как в конце марта вернулись из России и Турции.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Бухаре с карантина вышел 241 гражданин Узбекистана, эвакуированные в конце марта из Турции и России, заражения COVID-19 у них не обнаружено. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Эти граждане находились под медицинским наблюдением, поскольку на рейсах, которыми они вернулись в республику в конце марта, были выявлены случаи заболевания.

В числе тех, кто в среду отправится домой, — жители Ташкента (52 человека), Бухары (43 человека), Андижана, Ферганы, Намангана, Самарканда, Кашкадарьи, Навои, Ташкентской области.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 1 692 случая коронавируса. За все время распространения инфекции в стране, то есть с середины марта, шесть пациентов скончались, 372 — выздоровели.

Карантин в республике продлен до 10 мая 2020 года. Члены Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом считают, что все принятые меры, осознанный переход граждан на режим самоизоляции и соблюдение ими социальной дистанции позволили удержать распространение инфекции под контролем. Однако важно закрепить результат.