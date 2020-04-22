Жест доброты: cотрудники ГУВД Ташкента помогли спасти собаку

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В управление внутренних дел поступают совершенно разные обращения граждан: кто-то просит разобраться в несправедливости, кто-то пишет с благодарностью или претензией, а кто-то обращается за помощью.
Именно об этом история, которую опубликовали сотрудники ГУВД Ташкента.
Сегодня в группу "ГУВД: Диалог с населением" поступило сообщение от жителя столицы Алексея. Мужчина попросил помочь его питомца к ветеринару: у собаки отказали задние лапы и требовалась срочная помощь врача.
"Ситуация экстренная, а ограничения в силу карантина казались непреодолимым препятствием. Автор обращения поделился, что врач уже предупрежден и ожидает пациента, и что он был бы готов отнести собаку на руках, но вес почти в 50 кг и расстояние не позволят этого сделать", - рассказывают в управлении.
Сотрудники столичного ГУВД немедленно связались с Алексеем и предложили сопроводить его вместе с собакой по кличке Кимми до ветеринарной клиники.
Правоохранители активно сообщали обо всех своих действиях и состоянии пса в соцсетях.
Собаке был назначен курс лечения, его она будет проходить дома под присмотром своего любящего хозяина.