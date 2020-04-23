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Встреча первых пассажиров в новом международном терминале аэропорта Ташкент

Возвращение на родину: из Москвы в Ташкент прибыли 155 узбекистанцев

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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86822
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200423/13981917/Vozvraschenie-na-rodinu-iz-Moskvy-v-Tashkent-pribyli-155-uzbekistantsev.html

По данным Рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 13 по 21 апреля выполнено 19 вывозных рейсов. 

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Авиакомпания "Уральские авиалинии" доставила в Ташкент из Москвы 155 граждан Узбекистана, сообщает Министерство транспорта Российской Федерации. 

"Из Ташкента в Москву авиакомпания вывезла 48 человек, из них 18 граждан Белоруссии", - говорится в сообщении.

В Ташкент были доставлены лица, находившиеся в Центре временного содержания иностранных граждан, отметил источник, знакомый с ситуацией. 

По данным Рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 13 по 21 апреля выполнено 19 вывозных рейсов. 

Окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика принимает Оперативный штаб Правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

© Sputnik / Михаил Голенков
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Напомним, узбекистанцы, которые не успели уехать на родину, сейчас ожидают очередные чартерные рейсы в одном из хостелов Москвы. Проживание было организовано сотрудниками посольства Узбекистана в РФ.

Для них организовано трехразовое горячее питание, поддерживается постоянный контакт.

А в начале апреля в диппредставительстве заявили, что вопрос вывоза из России граждан Узбекистана, желающих вернуться на родину, отложен до 20 апреля.

Теги:
Москва, Москва, Ташкент, Ташкент, авиаперелет, "Уральские авиалинии", Россия, Россия, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан



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