Возвращение на родину: из Москвы в Ташкент прибыли 155 узбекистанцев

По данным Рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 13 по 21 апреля выполнено 19 вывозных рейсов.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Авиакомпания "Уральские авиалинии" доставила в Ташкент из Москвы 155 граждан Узбекистана, сообщает Министерство транспорта Российской Федерации.

"Из Ташкента в Москву авиакомпания вывезла 48 человек, из них 18 граждан Белоруссии", - говорится в сообщении.

В Ташкент были доставлены лица, находившиеся в Центре временного содержания иностранных граждан, отметил источник, знакомый с ситуацией.

По данным Рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 13 по 21 апреля выполнено 19 вывозных рейсов.

Окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика принимает Оперативный штаб Правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, узбекистанцы, которые не успели уехать на родину, сейчас ожидают очередные чартерные рейсы в одном из хостелов Москвы. Проживание было организовано сотрудниками посольства Узбекистана в РФ.

Для них организовано трехразовое горячее питание, поддерживается постоянный контакт.

А в начале апреля в диппредставительстве заявили, что вопрос вывоза из России граждан Узбекистана, желающих вернуться на родину, отложен до 20 апреля.