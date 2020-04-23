Выслушать и помочь: как волонтеры поддерживают жителей Каракалпакии во время пандемии

Специалист по вопросам здоровья Гульнара Жапакова рассказала о созданной в Каракалпакстане группе добровольцев, помогающей жителям региона пережить непростое для страны и мира время.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Сегодня в условиях карантина, введенного в Узбекистане из-за ситуации с распространением COVID-19, более 400 медицинских волонтеров помогают жителям Каракалпакстана противостоять коронавирусу и другим заболеваниям. Все они получили знания от Добровольцев ООН.

Каракалпакстан — регион со сложной экологической обстановкой. Исчезновение Аральского моря, которое некогда было четвертым по величине озером в мире, не могло не отразиться на здоровье местных жителей.

Специалист по вопросам здоровья Гульнара Жапакова с 2005 года помогала выявлять насущные проблемы аулов. В ходе работы с проектом Программы развития ООН появилась идея обучения добровольцев, которые посещали бы соседей, жителей своих сообществ и распространяли информацию о необходимых мерах для профилактики туберкулеза и других заболеваний. За короткий период былы подготовлены 60 таких волонтеров.

Позднее, в 2017 году, она сама присоединилась к команде Добровольцев ООН для координации тренингов по профилактике легочных, желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых заболеваний, а также охраны здоровья матери и ребенка.

Со временем при поддержке Минздрава и Комитета женщин Каракалпакстана*, районных хокимиятов и сельских сходов граждан удалось обучить более 2,8 тысячи медицинских добровольцев в десяти районах. Им в помощь — тренинговые модули, учебные пособия, санитарные книги для домохозяйств, иллюстрированные календари. Есть и вся необходимая экипировка и инструменты для удобной и безопасной работы с населением.

ООН Медицинские добровольцы сообществ борются с распространением коронавируса в Каракалпакстане

В 2018 году был создан Telegram-канал "Волонтеры Каракалпакстана", где участники делятся опытом, результатами проведенных встреч, рассказывают, с какими трудностями сталкиваются, и советуют, как можно предотвратить их в будущем.

Сегодня Гульнара Жапакова работает с медицинскими волонтерами сообществ в новой роли в рамках Совместной программы ПРООН и Фонда ООН в области народонаселения "Укрепление потенциала жизнеустойчивости местных сообществ в регионе Приаралья к экологическим, экономическим уязвимостям, а также в вопросах здоровья населения". Программа финансируется правительством Японии.

"В настоящее время, в связи с пандемией коронавируса во всем мире, добавилась новая тематика и для наших волонтеров. Хочу отметить, что они очень оперативно отреагировали и стали самостоятельно работать с односельчанами, используя материалы Минздрава Узбекистана и Всемирной организации здравоохранения. Из-за всеобщего карантина, в условиях полной изоляции проводить полноценные тренинги нам не удается. Однако в помощь — созданная ранее группа в Telegram, которая помогает восполнять пробел в данном направлении", — рассказала Гульнара Жапакова.

По ее словам, в группе работают свыше 400 медицинских добровольцев сообществ, среди которых медицинские работники, преподаватели школ, специалисты сельских сходов граждан, молодежь и пенсионеры.

ООН Медицинские добровольцы сообществ борются с распространением коронавируса в Каракалпакстане

"Нам постоянно звонят и те, у кого нет доступа к интернету, но есть огромное желание помочь. Мы регулярно следим за новостями в официальных источниках, консультируемся с представителями Министерства здравоохранения Каракалпакстана и делимся информацией с волонтерами", — отметила Жапакова.

Добровольцы, в свою очередь, составляют списки жителей своих сообществ и ежедневно обзванивают семьи, чтобы проконсультировать их, узнать о состоянии здоровья каждого члена семьи и, при необходимости, направить к нужному специалисту.

"Волонтерство дало мне ощущение сопричастности к жизни и судьбам людей. Я стала своего рода психологом, ведь важно было, чтобы мне верили, прислушивались к моим рекомендациям, следовали советам, а главное своевременно обращались за поддержкой в районные медпункты при необходимости. С каждым тренингом, с каждой встречей я ощущала, что приношу пользу людям, даю им жизненно важные знания, становлюсь для них нужным человеком. Это помогло мне определить траекторию деятельности в дальнейшем, после окончания проекта. Как оказалось, я не ошиблась", — отметила Гульнара Жапакова.

По ее мнению, сложившаяся в мире ситуация наглядно демонстрирует, что волонтерство в сфере общественного здравоохранения должно стать нормой в повседневной жизни.

* Комитет был упразднен, вопросы обеспечения эффективной реализации государственной политики по поддержке женщин координируются Министерством по поддержке махалли и семьи.