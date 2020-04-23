Безработные узбекистанки могут устроиться сиделками к пожилым людям

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Минтруда Узбекистана для обеспечения занятости населения во время карантина привлекает граждан к работам по 18 направлениям, рассказала руководитель информационной службы ведомства Шахноза Равшанова на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане одиноким пожилым людям и инвалидам во время карантина вместе с наборами продуктов и гигиенических товаров будут ежемесячно бесплатно выдавать средства защиты от COVID-19. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.
Каждый комплект будет включать десять одноразовых стерильных масок, десять пар одноразовых стерильных перчаток, два жидких или гелевых антисептика (флаконы по 250 миллилитров, минимальное содержание спирта — 60 процентов), два стограммовых куска антибактериального мыла.