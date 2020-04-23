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Пожилая женщина на скамейке

Безработные узбекистанки могут устроиться сиделками к пожилым людям

© Flickr / Victor
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200423/13987825/Bezrabotnye-uzbekistanki-mogut-ustroitsya-sidelkami-k-pozhilym-lyudyam.html

Министерство занятости и трудовых отношений республики подтвердило информацию о наборе сиделок для ухода за людьми, нуждающимися в помощи. Объявления о найме ранее появились в социальных сетях.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Минтруда Узбекистана для обеспечения занятости населения во время карантина привлекает граждан к работам по 18 направлениям, рассказала руководитель информационной службы ведомства Шахноза Равшанова на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Руки пенсионерки
© Sputnik / Илья Питалев
Одиноких инвалидов и пенсионеров обеспечат средствами защиты от COVID-19
В частности, можно начать ухаживать за людьми, нуждающимися в посторонней помощи. По словам Равшановой, уже привлечены 4,2 тысячи сиделок. Их работу оплачивает Минтруда.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане одиноким пожилым людям и инвалидам во время карантина вместе с наборами продуктов и гигиенических товаров будут ежемесячно бесплатно выдавать средства защиты от COVID-19. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом. 

Каждый комплект будет включать десять одноразовых стерильных масок, десять пар одноразовых стерильных перчаток, два жидких или гелевых антисептика (флаконы по 250 миллилитров, минимальное содержание спирта — 60 процентов), два стограммовых куска антибактериального мыла.

Теги:
пандемия, Узбекистан, Министерство занятости и трудовых отношений, пожилые люди, помощь, безработные



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