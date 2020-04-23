Патрульные, принявшие роды в служебной машине, получили денежные премии

Волнительное событие произошло в столице в ночь на 22 апреля. Женщина и младенец чувствуют себя хорошо.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Сотрудники патрульно-постовой службы рядовые Санжар Мурадов и Ботир Тошпулатов, которые на днях прямо в служебной машине приняли роды у девушки, поощрены за свой поступок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента.

В соответствии с приказом начальника ведомства полковника Азиза Ташпулатова, мужчины получили денежные премии — каждому вручили по три миллиона сумов.

Напомним, волнительное событие произошло в ночь на 22 апреля. Во время патрулирования Мурадов и Тошпулатов увидели на пересечении Ташкентской кольцевой автодороги и улицы Истирохат в Учтепинском районе двух женщин. Одной из них нужно было срочно попасть в роддом. Рядовые посадили будущую маму и ее свекровь в машину и помчались в ближайшее медучреждение.

До Городской детской клинической больницы №3 оставалось совсем немного, когда у Нафисы начались роды. Все прошло хорошо: счастливые бабушка и мама поблагодарили патрульных за помощь.

Женщина и младенец были переданы медикам. Те сообщили, что состояние их подопечных удовлетворительное, и похвалили сотрудников за грамотные действия.