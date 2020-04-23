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Первым заместителем министра культуры стал Жамол Насиров

Назначен первый замминистра культуры Узбекистана

Министерство культуры Узбекистана
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (353)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200423/13988573/Naznachen-pervyy-zamministra-kultury-Uzbekistana.html

Пост получил Жамол Насиров, который до этого работал заместителем хокима Бухарской области.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Первым заместителем министра культуры Узбекистана назначен Жамол Насиров, сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев.

До этого назначения Насиров работал заместителем хокима Бухарской области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе.

"Желаем Жамолу Насирову огромных успехов в системе Министерства культуры", — говорится в публикации.

Жамол Насиров родился 12 июня 1985 года в Бухаре. Выпускник факультета физической культуры Бухарского государственного университета. В 2008 году в том же вузе получил диплом магистра.

В 2011-2015 годах возглавлял Бухарский областной совет общественного движения молодежи "Камолот", в 2015-2017 был депутатом Законодательной палаты.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (353)
Теги:
Узбекистан, кадровые перестановки, назначение, Министерство культуры Узбекистана



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