Фонд супруги Мирзиёева выделил нуждающимся женщинам и семьям 5 млрд сумов

С инициативой помочь тем, кто попал в сложную ситуацию в связи с карантином, выступил попечительский совет Фонда во главе с председателем Зироат Мирзиёевой.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Международный общественный фонд Zamin, который возглавляет супруга президента Зироат Мирзиёева, выделил пять миллиардов сумов на поддержку женщин и семей, оказавшихся в трудной ситуации из-за пандемии.

Материальная помощь будет оказана пяти тысячам женщинам во всех регионах Узбекистана.

"Пусть эта безопасная и своевременная помощь даст надежду тем, кто оказался в отчаянии в нелегкое время, подарит тепло, радость и улыбку их семьям и близким в дни празднования Рамадана — священного месяца добра и милосердия", — отметила Мирзиёева.

Пандемия COVID-19, которая стала настоящим испытанием для мира и для узбекистанцев, в частности, как никогда требует сплоченности и неравнодушия от каждого из граждан республики.

Именно это поможет стране пройти через трудные времена.

Для справки: фонд Zamin основан в Узбекистане в качестве негосударственной некоммерческой организации.

Его цель — оказать содействие устойчивому развитию страны и повысить уровень жизни населения. Основными источниками формирования средств фонда являются благотворительные пожертвования, поступающие от физических и юридических лиц, а также гранты международных организаций.