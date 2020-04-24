Главный санитарный инспектор Узбекистана назвал самые опасные места заражения

Чтобы обезопасить себя от заражения, необходимо ходить во все эти места в масках и обрабатывать руки антисептиком.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. О том, в каких местах опаснее всего сейчас находится в Узбекистане - рассказал Главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков в Telegram-канале.

Аптеки

По словам Отабекова, основная опасность заключается в том, что туда по определению ходят не особенно здоровые люди.

Магазины

Чтобы обезопасить себя от заражения, необходимо ходить туда в масках, обрабатывать ручки тележек антисептиком, отдавать предпочтение упакованным продуктам, и как можно меньше касаться любых предметов, особенно фасовочных пакетов.

Автозаправка

Топливораздаточный пистолет колонки, за который ежедневно хватаются десятки людей, является настоящим рассадником заразы.

Места выгула собак

Выводя питомца на улицу, человек чаще касается руками перил лестницы подъезда и дверных ручек. Кроме того, вирус на лапах собак может попасть в дом.

Выход на улицу для выноса мусора

Несмотря на сравнительно небольшой риск подхватить инфекцию, опасность представляют вирусные частицы, которые некоторое время могут оставаться жизнеспособными на пыли.

Напомним, вчера Минздрав сообщил о выздоровлении еще 137 человек, вдвое больше, чем было вчера. Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Андижане, Джизаке, Бухаре, Сурхандарье и Ташкенте.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей побороть недуг, 561.