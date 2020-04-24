Уровень выздоровления от COVID-19 в Узбекистане превысил 30%

По словам главы санэпидемнадзора, показатель смертности от вируса в республике составляет 0,4% против 7% в мире.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Уровень выздоровления от нового коронавируса COVID-19 в Узбекистане сегодня составляет 32% от общего числа инфицированных, заявил начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабмине Нурмат Отабеков.

"В то время, когда в мире показатель выздоровевших составляет 27%, в Узбекистане он равен 32%", — сказал Отабеков на онлайн-брифинге. Его цитирует РИА Новости.

По словам главы санэпидемнадзора, показатель смертности от вируса в республике составляет 0,4% против 7% в мире.

Отабеков также уточнил, что в настоящий момент 1,19 тысячи граждан проходят диагностическое лечение.

"Значит, мы должны соблюдать карантинные ограничения", — добавил он.

По последним данным Минздрава республики, число зарегистрированных случаев коронавируса в стране составило 1 778, восемь пациентов скончались, 598 выздоровели.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.