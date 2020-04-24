Нацгвардия помогла девушке вернуться в Ташкент - трогательные фото воссоединения

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Национальная гвардия Узбекистана помогла 14-летней девушке вернуться домой в Ташкент, сообщает пресс-служба.
"В Центральный аппарат Национальной гвардии позвонила Кристина Кудрявцева, жительница Яккасарайского района города Ташкента. Она обратилась с просьбой помочь вернуться домой ее 14-летней дочери, Каримы Сафдари, которая в связи с карантином осталась у тети в городе Янгиере Сырдарьинской области", - говорится в информации.
Обращение было рассмотрено ответственными сотрудниками, и молодая девушка с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической службы доставлена домой.
На снимках, предоставленных Нацгвардией, видно, как все счастливы.