Молодая девушка с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической службы доставлена домой. Смотрите фото!

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Национальная гвардия Узбекистана помогла 14-летней девушке вернуться домой в Ташкент, сообщает пресс-служба.

"В Центральный аппарат Национальной гвардии позвонила Кристина Кудрявцева, жительница Яккасарайского района города Ташкента. Она обратилась с просьбой помочь вернуться домой ее 14-летней дочери, Каримы Сафдари, которая в связи с карантином осталась у тети в городе Янгиере Сырдарьинской области", - говорится в информации.

Обращение было рассмотрено ответственными сотрудниками, и молодая девушка с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической службы доставлена домой.

Нацгвардия Нацгвардия помогла девушке вернуться в Ташкент - трогательные фото воссоединения

На снимках, предоставленных Нацгвардией, видно, как все счастливы.