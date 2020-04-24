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Нацгвардия помогла девушке вернуться в Ташкент - трогательные фото воссоединения

Нацгвардия помогла девушке вернуться в Ташкент - трогательные фото воссоединения

Нацгвардия
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (357)
207530
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200424/13995861/Natsgvardiya-pomogla-devushke-vernutsya-v-Tashkent-trogatelnye-foto.html

Молодая девушка с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической службы доставлена домой. Смотрите фото!

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Национальная гвардия Узбекистана помогла 14-летней девушке вернуться домой в Ташкент, сообщает пресс-служба.

"В Центральный аппарат Национальной гвардии позвонила Кристина Кудрявцева, жительница Яккасарайского района города Ташкента. Она обратилась с просьбой помочь вернуться домой ее 14-летней дочери, Каримы Сафдари, которая в связи с карантином осталась у тети в городе Янгиере Сырдарьинской области", - говорится в информации.

Обращение было рассмотрено ответственными сотрудниками, и молодая девушка с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической службы доставлена домой. 

Нацгвардия помогла девушке вернуться в Ташкент - трогательные фото воссоединения
Нацгвардия
Нацгвардия помогла девушке вернуться в Ташкент - трогательные фото воссоединения

На снимках, предоставленных Нацгвардией, видно, как все счастливы.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (357)
Теги:
Карантин, Узбекистан, Узбекистан, нацгвардия, фотография, фотограф, фото, Ташкент, Ташкент



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