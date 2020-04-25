Узбекских мамочек приглашают поучаствовать в международном конкурсе красоты

К участию в фестивале приглашаются женщины 23-45 лет из разных стран мира, имеющие не менее одного ребенка.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Молодых мам Узбекистана приглашают принять участие в международном конкурсе красоты "Улыбка Вселенная 2021".

Условия: возраст кандидатки должен быть от 23 до 45 лет. Поскольку это конкурс для молодых мам, то к участию будут отбираться претендентки, имеющие не менее одного ребенка.

Заявку можно подать на сайте. Также там можно изучить анкету действующей обладательницы титула "Улыбка Вселенная 2020" Анастасии Косенко — мамочки из Крыма, которая, к слову, войдет в состав жюри нынешнего фестиваля.

Помимо нее, оценивать участниц будут продюсер конкурса красоты Леонид Хромов, российская певица, актриса, телеведущая, живая кукла "Барби" Таня Тузова и другие финалисты предыдущего сезона.

"Несмотря на текущую экономическую и политическую ситуацию в мире мы не будем сидеть сложа руки и будем продолжать реализацию нашего фестиваля, который является социально-значимым международным проектом. Нашему миру не хватает улыбок, добра и красоты! Мы не хотим мириться с тем, что сейчас мировое правительство пытается из всех людей сделать рабов, навязывая всем свои правила игры. У них это не получится, если в наших душах будет больше светлой энергии, чем темной" — рассказал журналистам Леонид Хромов.

Финал юбилейного фестиваля ориентировочно состоится в январе-феврале 2021 года в одном из концертных залов Москвы.