Все для фронта: Харьковский велозавод в Бухаре – от мин до хлопка

Во время Великой Отечественной войны Узбекистан принял не только миллионы эвакуированных, но сотни промышленных предприятий. Гигант советской велопромышленности также оказался на несколько лет в Бухаре. Позднее на его базы появилось сразу два предприятия.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Харьковский велосипедный завод работает до сих пор. Свою историю он ведет с ноября 1923 года, когда местный губисполкомом и горсовет приняли постановление №89 об объединении предприятий Лейтнера и Блейхерта в одно производство. Позднее известному на весь союз гиганту велоиндустрии было присвоено имя Г.И.Петровского.

В первые годы существования штат состоял всего из 50 рабочих и специалистов-практиков, а цехах преобладал ручной труд. Так были изготовлены первые образцы веломашин. Дебютной серийной моделью харьковчан стал велосипед "Украина", выходивший с 1926 года. До начала Великой Отечественной предприятие выпустило около одного миллиона единиц продукции.

Завод на хлопковом поле

Обрушавшаяся на западные регионы СССР война вынудило правительство перестраивать всю промышленность под нужды фронта. Тысячи предприятий были вывезены за Урал или в Центральную Азию. Харьковский завод из разгромленного боями города был переброшен в далекую от боев Бухару.

Работали здесь в основном женщины, каждый день, без выходных. Со временем в ряд с ними встали и подростки, которым было по 12-15 лет. Несмотря на свой возраст, они наравне со взрослыми стояли у станков по двенадцать часов в сутки. За полную смену давали хлебные карточки.

В хронике предприятия очень скудная информация об этом периоде деятельности. Некоторые подробности работы харьковчан на узбекской земле раскрывает местная периодика. Вот как описывает первые годы работы завода на новом месте газета "Бухарский вестник". По данным издания, предприятие располагалось за городской стеной, прям на хлопковом поле. Уже в январе 1942 года здесь выросли его стены, однако крыши не было еще долго. Цеха, смонтированные в сжатые сроки, насквозь продувались степными ветрами, металлорежущее и сварочное оборудование вообще работало на открытой площадке. В таких условиях выходила первая продукция для фронта — в основном боеприпасы для минометов и артиллерийских установок.

Свидетельства того времени сохранились и в областном Государственном архиве. В фонде №496 "Бухарского хлопкоочистительного завода" имеется Решение областного Совета народных депутатов трудящихся от 14 января 1944 года, где земотделу поручается оформить изъятие 30 гектаров земли, находившейся в ведении швейной фабрики "20 лет ВЛКСМ", и представить их в постоянное пользование велозаводу.

© Sputnik / Алексей Варфоломеев Узбекская ССР. Приемный пункт Бухарского хлопкоочистительного завода.

Производственное наследие

Это стало первым шагом к переходу предприятия на мирные рельсы и заложило основу новым производствам в регионе.

После освобождения Харькова спецоборудование и эвакуированные специалисты стали постепенно возвращаться в родной город. В феврале победного 1945-го там уже наладили выпуск военной продукции, а с июня завод вернулся к первоначальному профилю – велопроизводству.

© Sputnik / Алексей Варфоломеев Узбекская ССР. Приемный пункт Бухарского хлопкоочистительного завода.

В наследство гостеприимной Бухаре досталось от харьковчан основное оборудование и значительные мощности действовавшего в эвакуации предприятия. На этой базе здесь основали сразу два производства: Бухарский хлопкоочистительный завод и завод по ремонту сельскохозяйственных машин. Первый в 2000 году вынесли за черту города, а сейчас на его месте возводится новый жилой квартал. Второй – действует до сих пор.

Спасенный в годы войны завод и ценные кадры не только воссоздали былое производство, но превратили ХВЗ в один из флагманов велосипедного производства огромной страны. В середине 1970-х здесь выпускалось до 800 тысяч велосипедов в год. С главного конвейера ежесуточно сходило не менее трех тысяч экземпляров. В 1983 году с конвейера предприятия сошел 23-миллионный велосипед.

© Sputnik / Юрий Долягин Туристско-спортивный велосипед "Спутник" производства Харьковского велосипедного завода. Украинская ССР.

Так, благодаря героическому труду сотрудников завода, удалось не только внести посильный вклад в общую победу, но и помочь в создании одной из ведущих отраслей сельхозпроизводства Узбекистана, ставшего в СССР главным поставщиком "белого золота".