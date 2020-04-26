С сертификатом на руках на заслуженный отдых: борцы с COVID завершили смену

Первые, кто находится в зоне риска инфицирования коронавирусом – медики, которые непосредственно работают с зараженными пациентами. После очередной двухнедельной смены часть врачей направлены на реабилитацию.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Медицинские работники получили сертификаты с обещанным президентом Шавкатом Мирзиёевым денежным вознаграждением. После очередных 14 дней работы с пациентами, 152 человека отправились на двухнедельный карантин. Так, в санатории "Нуроний" 26 апреля разместили медиков из клиники Ташкентской медицинской академии (ТМА 2) и НИИ вирусологии, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Фото предоставлено Sputnik Врачи получили сертификаты за двухнедельную смену с больными COVID-19

Благодаря усилиям врачей, в клинике НИИ вирусологии были полностью вылечены 110 пациентов, в многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии – еще 48 человек.

Министр здравоохранения Алишер Шадманов выразил глубокую благодарность 108 медицинским работникам из клиники Научно-исследовательского института вирусологии, 44 – из многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии, в общей сложности 152 врачам, среднему и младшему медперсоналу, которые проявили самоотверженность в эффективном лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. С участием ответственных лиц их проводил на реабилитацию. Теперь их заменит очередная самоотверженная группа медицинских работников.

Согласно распоряжению главы государства, медработникам, принимающим непосредственное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией полагаются следующие доплаты за двухнедельную смену:

лечащим врачам и ведущим сотрудникам лабораторий по 25 млн сумов;

медсестрам и среднему персоналу по 15 млн сумов;

младшему персоналу (санитары и др медработники) — по 10 млн сумов.

При этом медикам, заразившимся COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, полагается компенсация в размере 100 млн сумов.

По данным Минздрава Узбекистана на 26 апреля, в республике зарегистрировано 1869 случаев заражения коронавирусом, вылечились уже 765 человек. Умерли от опасной болезни 8 пациентов, что составляет лишь 0,4% от общего числа зараженных.