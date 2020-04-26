С сертификатом на руках на заслуженный отдых: борцы с COVID завершили смену

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Медицинские работники получили сертификаты с обещанным президентом Шавкатом Мирзиёевым денежным вознаграждением. После очередных 14 дней работы с пациентами, 152 человека отправились на двухнедельный карантин. Так, в санатории "Нуроний" 26 апреля разместили медиков из клиники Ташкентской медицинской академии (ТМА 2) и НИИ вирусологии, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Благодаря усилиям врачей, в клинике НИИ вирусологии были полностью вылечены 110 пациентов, в многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии – еще 48 человек.
Согласно распоряжению главы государства, медработникам, принимающим непосредственное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией полагаются следующие доплаты за двухнедельную смену:
- лечащим врачам и ведущим сотрудникам лабораторий по 25 млн сумов;
- медсестрам и среднему персоналу по 15 млн сумов;
- младшему персоналу (санитары и др медработники) — по 10 млн сумов.
По данным Минздрава Узбекистана на 26 апреля, в республике зарегистрировано 1869 случаев заражения коронавирусом, вылечились уже 765 человек. Умерли от опасной болезни 8 пациентов, что составляет лишь 0,4% от общего числа зараженных.