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Смена ташкентских врачей отправляется на реабилитацию после двухнедельной смены

С сертификатом на руках на заслуженный отдых: борцы с COVID завершили смену

Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (401)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200426/14005480/S-sertifikatom-na-rukakh-na-zasluzhennyy-otdykh-bortsy-s-COVID-zavershili-smenu.html

Первые, кто находится в зоне риска инфицирования коронавирусом – медики, которые непосредственно работают с зараженными пациентами. После очередной двухнедельной смены часть врачей направлены на реабилитацию.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Медицинские работники получили сертификаты с обещанным президентом Шавкатом Мирзиёевым денежным вознаграждением. После очередных 14 дней работы с пациентами, 152 человека отправились на двухнедельный карантин. Так, в санатории "Нуроний" 26 апреля разместили медиков из клиники Ташкентской медицинской академии (ТМА 2) и НИИ вирусологии, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Сотрудник лаборатории выполняет анализы на коронавирус
© Sputnik / Павел Кононов
Две недели на передовой: врач рассказал о первой коронавирусной смене
Министр здравоохранения Алишер Шадманов выразил глубокую благодарность 108 медицинским работникам из клиники Научно-исследовательского института вирусологии, 44 – из многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии, в общей сложности 152 врачам, среднему и младшему медперсоналу, которые проявили самоотверженность в эффективном лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. С участием ответственных лиц их проводил на реабилитацию. Теперь их заменит очередная самоотверженная группа медицинских работников.

Врачи получили сертификаты за двухнедельную смену с больными COVID-19
Фото предоставлено Sputnik
Врачи получили сертификаты за двухнедельную смену с больными COVID-19
Благодаря усилиям врачей, в клинике НИИ вирусологии были полностью вылечены 110 пациентов, в многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии – еще 48 человек.

Согласно распоряжению главы государства, медработникам, принимающим непосредственное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией полагаются следующие доплаты за двухнедельную смену:

  • лечащим врачам и ведущим сотрудникам лабораторий по 25 млн сумов;
  • медсестрам и среднему персоналу по 15 млн сумов;
  • младшему персоналу (санитары и др медработники) — по 10 млн сумов.

Медсестра ставит капельницу пациенту
© Sputnik / Николай Хижняк
Узбекские врачи будут получать надбавки до 25 млн сумов за борьбу с COVID-19
При этом медикам, заразившимся COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, полагается компенсация в размере 100 млн сумов.

По данным Минздрава Узбекистана на 26 апреля, в республике зарегистрировано 1869 случаев заражения коронавирусом, вылечились уже 765 человек. Умерли от опасной болезни 8 пациентов, что составляет лишь 0,4% от общего числа зараженных.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (401)
Теги:
Реабилитация, врачи, коронавирус, Минздрав Узбекистана, Ташкент, Узбекистан



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