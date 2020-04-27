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Затопление дорог в Ташкенте

На этой неделе в Узбекистане ожидаются дожди — прогноз погоды

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Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200427/14009998/Na-etoy-nedele-v-Uzbekistane-ozhidayutsya-dozhdi--prognoz-pogody.html

По словам синоптиков, осадков не будет лишь в четверг и пятницу. В остальные дни возможны не только дожди, но и грозы.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. На этой неделе в республике установится теплая, но дождливая погода. 

Понедельник

Согласно сообщению Узгидромета, сегодня, в понедельник, по большей части территории страны солнечно, а в некоторые районы Узбекистана вовсе пришла жара.

​Вечер на WASP-76b
Университет Женевы​
Ученые обнаружили планету, на которой идут дожди из жидкого металла

В них к середине дня воздух прогрелся до 34 градусов, а по югу и пустынной зоне — до 37 градусов.

Как отмечают синоптики, это самый теплый день за всю нынешнюю весну.

Между тем в северных районах Узбекистана ожидается выход очередной порции влажного воздуха, и из-за этого в Каракалпакстане и Хорезмской области ближе к вечеру возможны дожди и грозы.

Температура воздуха будет ниже, чем на остальной территории страны: в пределах 23-28 градусов.

Вторник

Ближайшей ночью и завтра утром дожди продолжатся. Помимо Каракалпакстана и Хорезмской области, осадки выпадут в Бухарской и Навоийской областях.

Днем зона осадков сместится на центральные и южные районы страны, отмечают синоптики.

Среда

Дождливая погода установится до середины среды в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. Возможны грозы.

Двадцать девятого апреля порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду.

До Ферганской долины дожди и грозы дойдут лишь к вечеру.

Средняя температура воздуха в среду составит 20-25 градусов.

Четверг и пятница

Ближе к выходным погода нормализуется, в республику вновь вернется солнце, тучи уйдут. Осадков не ожидается.

Выходные

На выходных после двухдневного перерыва по территории Узбекистана вновь могут пройти дожди и грозы.

Температура воздуха в эти дни будет колебаться в пределах 23-28 градусов.

Теги:
прогноз погоды, дождь, Узгидромет



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