Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Исследователи из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) прогнозируют, что ситуация с распространением коронавируса на части постсоветского пространства раньше всех завершится в Узбекистане — уже 24 мая 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет, опубликованный лабораторией инноваций SUTD.
В нем говорится, что в России распространение COVID-19 завершится 20 июля текущего года. В Грузии, Азербайджане, Кыргызстане и Молдове, согласно прогнозу, — 6, 14, 18 и 25 июня соответственно, на Украине — 28 июля.
В Беларуси и Армении распространение коронавируса завершится, по мнению исследователей, 14 и 20 августа соответственно. В Казахстане, согласно прогнозу, это произойдет лишь 27 сентября.
Таджикистан и Туркменистан в список рассмотренных исследователями стран не вошли: по официальным данным, в этих странах пока не было выявлено случаев заражения COVID-19.
Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Авторы исследования отмечают, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
В Узбекистане выявлено 1 887 случаев инфицирования. Скончались восемь пациентов, вылечились — 880.