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Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в Узбекистане

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (405)
485711
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200427/14011113/Uchenye-nazvali-sroki-zaversheniya-vspyshki-koronavirusa-v-Uzbekistane.html

В общей сложности были изучены данные по ситуации с распространением COVID-19 по 131 стране.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Исследователи из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) прогнозируют, что ситуация с распространением коронавируса на части постсоветского пространства раньше всех завершится в Узбекистане — уже 24 мая 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет, опубликованный лабораторией инноваций SUTD.

В нем говорится, что в России распространение COVID-19 завершится 20 июля текущего года. В Грузии, Азербайджане, Кыргызстане и Молдове, согласно прогнозу, — 6, 14, 18 и 25 июня соответственно, на Украине — 28 июля.

В Беларуси и Армении распространение коронавируса завершится, по мнению исследователей, 14 и 20 августа соответственно. В Казахстане, согласно прогнозу, это произойдет лишь 27 сентября.

Таджикистан и Туркменистан в список рассмотренных исследователями стран не вошли: по официальным данным, в этих странах пока не было выявлено случаев заражения COVID-19. 

Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Уровень выздоровления от COVID-19 в Узбекистане превысил 30%
В общей сложности в рамках исследования были изучены данные по коронавирусу по 131 стране.

Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Авторы исследования отмечают, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.

В Узбекистане выявлено 1 887 случаев инфицирования. Скончались восемь пациентов, вылечились — 880.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (405)
Теги:
Сингапур, Ученые, пандемия, коронавирус, Узбекистан



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