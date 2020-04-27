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Почти 200 сотрудников поликлиники под Ташкентом помещены на карантин

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (405)
68401
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200427/14012571/Pochti-200-sotrudnikov-polikliniki-pod-Tashkentom-pomescheny-na-karantin.html

У одного из медработников отделения урологии Янгиюльской районной многопрофильной центральной поликлиники был выявлен COVID-19.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Почти 200 сотрудников поликлиники города Янгиюль в Ташкентской области Узбекистана помещены на карантин после того, как один из них был инфицирован коронавирусом COVID-19. Об этом заявил начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабмине Нурмат Отабеков.

По его словам, у одного из медработников отделения урологии Янгиюльской районной многопрофильной центральной поликлиники 22 апреля был выявлен COVID-19.

"В соответствии с правилами карантина, 198 сотрудников поликлиники, контактировавших с ним, были помещены для наблюдения в карантинный городок в Уртачирчикском районе Ташкентской области", — заявил Отабеков на онлайн-брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Он также уточнил, что пока ни у одного из сотрудников поликлиники, помещенных на карантин, случаев заболевания не выявлено.

© Sputnik / Сергей Красноухов
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В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 1 887, восемь пациентов скончались, 892 выздоровели.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Более 80 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (405)
Теги:
Янгиюль, пандемия, Ташкентская область, коронавирус



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