Вывозной авиарейс из Ташкента в Москву запланирован на 29 апреля

Перелет возможен для граждан, которые проживают в Москве и нескольких областях РФ, в том числе Московской, Владимирской и Калужской.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Авиарейс для вывоза граждан России из Ташкента в Москву предварительно запланирован на 29 апреля, сообщили в Минкомсвязи РФ.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № SDM4602 Ташкент — Москва запланирован на 29 апреля 2020 года в 2.45 (местное время)", — говорится в публикации на Telegram-канале ведомства.

Перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, отмечается в сообщении.

При этом, по данным Консульского отдела посольства РФ в Узбекистане, этим рейсом также могут воспользоваться жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, Волгоградской, Саратовской областей и Чувашской Республики.

Чтобы получить пропуск на машину для выезда в Международный аэропорт Ташкента, гражданам России, находящимся сейчас в столице Узбекистана, нужно направить на электронную почту consul.tashkent@mid.ru следующие данные (в теме письма укажите "Специальный вопрос. Пропуск"):

ФИО полностью; дата рождения; местонахождение в Узбекистане — Ташкент; номер заявления на сайте Госуслуг.

После проверки представленной информации в ответном письме вам будет направлен именной пропуск.

Отметим также, что Минкомсвязь РФ создала Telegram-канал, на котором публикуется информация для граждан страны, желающих вернуться на родину из Узбекистана. На нем представлен список пассажиров рейса №SDM4602 Ташкент — Москва. Граждане должны прибыть в аэропорт 28 апреля не позднее 23.45 (по местному времени).

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.