В Узбекистане появится закон для стартапов

На данный момент Министерство разрабатывает процедуры предоставления программ поддержки, принимает решения о предоставлении или отклонении программ поддержки.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Проект закона о стартапах был размещен на портале обсуждений Министерством инновационного развития.

"Законом определяются такие понятия, как стартапы, экосистема стартапов, Стартап-акселератор, программа поддержки", - говорится в сообщении.

Основными принципами организации стартапов являются: свобода выбора направления, источников и условий реализации стартапов; обеспечение равного доступа к государственным программам поддержки для стартапов; соблюдение экологических, научных и этических норм.

Основными направлениями государственной поддержки создания и развития стартап-экосистемы являются:

- создание благоприятных социально-экономических условий для развития стартап-экосистемы;

- определение приоритетов и реализация мер по поддержке стартап-экосистемы;

- разработка и реализация государственных программ развития стартапов и стимулирования предприятий;

-государственная поддержка и поощрение участников стартап-экосистемы;

- содействие развитию сектора венчурного капитала и поощрение венчурных организаций инвестировать в стартапы;

- осуществление международного сотрудничества по развитию стартап-экосистемы.

На данный момент Министерство разрабатывает процедуры предоставления программ поддержки, принимает решения о предоставлении или отклонении программ поддержки, создает и координирует единую онлайн-платформу для регистрации и учета стартапов, бизнес-инкубаторов и ускорителей стартапов, а также решает, следует ли регистрировать или отклонять участников стартап-экосистемы.

Более того, планируется запустить программу Startup Visa в рамках дополнительных мер по финансированию стартапов. Она будет представлять из тип рабочей (бизнес) визы для иностранных предпринимателей, впервые начинающих свой бизнес в Узбекистане, сроком на два года, а также для иностранных стартапов и нанятых менторов.