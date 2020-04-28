Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно

Российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к главам регионов из-за ситуации с коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением COVID-19 решил продлить режим нерабочих дней до 11 мая включительно. Об этом глава государства заявил в ходе онлайн-совещания с губернаторами.

Шестое-восьмое мая будут в РФ нерабочими днями с сохранением зарплаты.

"Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно... при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах", — сказал президент.

Он поручил правительству к 5 мая подготовить рекомендации последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений с 12 мая.

По словам Путина, пик по коронавирусу в России еще не пройден.

"Специалисты, ученые, а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действия, говорят о том, что пик еще не пройден. Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией", — сказал глава государства.

По последним данным, в стране выявлено 93 558 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 8 456 пациентов, скончались — 867.