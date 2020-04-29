15:58 29 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Студенты во время вступительных экзаменов в Узэкспоцентре

В Узбекистане изменят некоторые тесты для абитуриентов вузов

Х. Пайдоев / Народное слово
Общество
Получить короткую ссылку
18210
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200429/14021333/V-Uzbekistane-izmenyat-nekotorye-testy-dlya-abiturientov-vuzov.html

В частности, в заданиях по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) появятся рисунки, а в тестах по биологии и химии изображений станет больше.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В этом году в Узбекистане для поступающих в вузы изменят тестовые задания по ряду предметов, сообщает Nuz.uz со ссылкой на пресс-службу Государственного центра тестирования.

Работу проводит Отдел формирования тестовых заданий по общеобразовательным предметам Управления по разработке тестовых технологий.

Пустой класс в школе
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Узбекские школьники закончат учебный год дистанционно
В частности, в заданиях по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) появятся рисунки, что, мнению составителей, поможет абитуриентам быстрее понимать вопросы и разовьет их навыки мышления.

Кроме того, планируется увеличить количество заданий с изображениями в тестах по биологии и химии, а в тестах по родному языку и литературе станет больше заданий с чертежами по художественным произведениям, рекомендованным к самостоятельному прочтению.

Также решено упростить процесс тестирования по физике: количество тестовых заданий первого уровня сложности будет увеличено с шести до десяти, возрастет доля теоретических вопросов. Для удобства абитуриентов разработана "Таблица постоянных физических величин", которой они смогут пользоваться во время экзамена.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии COVID-19 текущий учебный год завершится в школах Узбекистана дистанционно.

Теги:
вузы, вступительные экзамены, Образование, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Вид Земли с орбиты Луны
Планета Земля: невообразимые виды из космоса — фотолента
Как беспилотные КамАЗы испытывали в арктических условиях - видео
Беспилотные КамАЗы в арктических условиях — видео
Прогнозы по объемам денежных переводов на фоне коронавируса
На сколько коронавирус сократит денежные переводы мигрантов — прогнозы ВБ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться