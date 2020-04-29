В Узбекистане изменят некоторые тесты для абитуриентов вузов

В частности, в заданиях по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) появятся рисунки, а в тестах по биологии и химии изображений станет больше.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В этом году в Узбекистане для поступающих в вузы изменят тестовые задания по ряду предметов, сообщает Nuz.uz со ссылкой на пресс-службу Государственного центра тестирования.

Работу проводит Отдел формирования тестовых заданий по общеобразовательным предметам Управления по разработке тестовых технологий.

В частности, в заданиях по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) появятся рисунки, что, мнению составителей, поможет абитуриентам быстрее понимать вопросы и разовьет их навыки мышления.

Кроме того, планируется увеличить количество заданий с изображениями в тестах по биологии и химии, а в тестах по родному языку и литературе станет больше заданий с чертежами по художественным произведениям, рекомендованным к самостоятельному прочтению.

Также решено упростить процесс тестирования по физике: количество тестовых заданий первого уровня сложности будет увеличено с шести до десяти, возрастет доля теоретических вопросов. Для удобства абитуриентов разработана "Таблица постоянных физических величин", которой они смогут пользоваться во время экзамена.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии COVID-19 текущий учебный год завершится в школах Узбекистана дистанционно.