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Сотрудники ГУВД Ташкента помогли молодой маме с новорожденным добраться домой

Сотрудники ГУВД Ташкента помогли молодой маме с новорожденным добраться домой

ГУВД
Общество
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131721
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200429/14021864/Sotrudniki-GUVD-Tashkenta-pomogli-molodoy-mame-s-novorozhdennym-dobratsya-domoy.html

Звонок на телефоны горячей линии для многих ташкентцев и гостей столицы – единственная надежда на помощь в условиях карантина.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента сделали все, чтобы молодая мама вернулась домой со своей новорожденной дочкой, сообщают в пресс-службе.

"У жительницы Шайхантахурского района Ильвиры Рифатовны 24 апреля случилось радостное событие: ее дочь родила ребенка. Но вот как забрать дочку из роддома женщина и ее зять не знали: машины нет, роддом находится в Мирабадском районе, а живет молодая семья в Мирзо-Улугбекском. И тогда женщина решилась обратиться к помощи ГУВД Ташкента", - говорится в информации.

Сотрудники Управления по обеспечению безопасного туризма ГУВД столицы помогли молодым родителям. Мамочку и новорожденную Каролину, благодаря помощи сотрудников турполиции, забрал счастливый отец.

Сотрудники ГУВД Ташкента помогли молодой маме с новорожденным добраться домой
ГУВД
Сотрудники ГУВД Ташкента помогли молодой маме с новорожденным добраться домой

Всю семью на служебном автомобиле Управления отвезли домой.

Пользуясь случаем, ГУВД Ташкента поздравило семью Галямовых с рождением ребенка и пожелало им здоровья, счастья и благополучия.

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Также сотрудники органов напомнили, что звонок на телефоны горячей линии для многих ташкентцев и гостей столицы – единственная надежда на помощь в условиях карантина. Сотрудники ГУВД столицы прекрасно это понимают и спешат прийти на выручку людям в ситуациях, требующих экстренной помощи.

Теги:
Карантин, помощь, помощь, новорожденный, ГУВД Ташкента, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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