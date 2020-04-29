В Минздраве РФ заявили о способности COVID-19 поражать мозг

Многие аспекты течения коронавирусной инфекции еще нуждаются в дальнейшем комплексном изучении, уточнили в министерстве.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Коронавирус нового типа способен поражать головной мозг, а потеря обоняния может говорить о поражении центральной нервной системы, сообщили в Министерстве здравоохранения России.

"Установлено, что диссеминация SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга. Изменение обоняния (гипосмия) у больного на ранней стадии заболевания может свидетельствовать о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки", — говорится во временных методических рекомендациях, опубликованных на сайте Минздрава.

Многие аспекты течения коронавирусной инфекции еще нуждаются в дальнейшем комплексном изучении, уточняется в материалах.

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, скончались свыше 202 тысяч человек.