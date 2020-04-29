В США вновь высказались об уровне религиозной свободы в Узбекистане

Республика впервые с 2005 года не внесена в список стран, "представляющих особую обеспокоенность в сфере религиозных свобод".

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) опубликовала очередной доклад, в котором оценивается состояние свободы вероисповедания в мире в 2019 году. Узбекистан выведен из категорий стран, представляющих особую обеспокоенность в сфере религиозных свобод, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

Как отмечается в публикации на официальном сайте МИД, это решение стало признанием прогресса в Узбекистане, поскольку ранее Комиссия указывала на необходимость включения страны в черный список США нарушителей религиозных свобод несмотря на то, что Госдепартамент в декабре 2018 года исключил республику из перечня "стран, представляющих особую обеспокоенность в сфере религиозных свобод" (CPC) и отнес к "специальному списку наблюдения".

В вводной части доклада руководство Комиссии отдельно выделило два государства, которые демонстрируют прогресс в сфере религиозных свобод.

"Мы воодушевлены позитивными шагами, предпринятыми некоторыми правительствами в 2019 году, особенно двумя, которые тесно сотрудничают с USCIRF, для создания более безопасной среды для свободы религии или убеждений", — заявил председатель Комиссии Тони Перкинс.

По его словам, в 2019 году Узбекистан "добился значительного прогресса в выполнении своих обязательств по обеспечению большей свободы для религиозных групп". Второе отдельно отмеченное государство — Судан.

В 2018 году, после того как Госдеп США включил Узбекистан в список стран, в которых, по мнению Вашингтона, систематически нарушают религиозные свободы граждан, в республике было выражено справедливое возражение. В Управлении мусульман назвали позицию США ошибкой и заявили, что представители различных религиозных конфессий страны "признают позитивные изменения в жизни людей, особенно в сфере религии и свободы вероисповедания".

Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, комментируя доклад Госдепа, выразил уверенность , что в Узбекистане созданы все условия для того, чтобы в ней могли чувствовать себя комфортно православные, католики и другие христиане.

Он также отметил, что США, в принципе, не имеют права быть истиной в последней инстанции.

"Во-первых, ей этого права никто не давал, а во-вторых, если уж кому и быть примером в вопросах свободы вероисповедания, то только не США, в которых свобода совести в последние десятилетия сводится все больше к свободе деятельности разного рода деструктивных и тоталитарных сект", — заявил Лепехин.

По словам эксперта, включение Узбекистана и ряда других стран Центральной Азии в черный список государств, в которых, с точки зрения американцев, не хватает каких-то свобод, — признак того, что эти страны "являются предметом повышенного внимания со стороны американских ястребов".