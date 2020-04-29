Турция установила дополнительные правила международных грузовых перевозок

В частности, за транспортным средством будет вестись контроль с помощью специальной системы наблюдения.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Турции из-за ситуации с распространением COVID-19 установило дополнительные требования к осуществлению международных грузовых перевозок по территории страны, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

В отношении водителей 14-дневный карантин не будет применяться при условии, если перевозчик будет всегда оставаться в машине, соблюдать другие необходимые меры гигиенической безопасности, а также покинет страну в течение 72 часов.

Если в это время водитель почувствует недомогание и симптомы коронавируса, он должен будет обратиться в ближайшую больницу.

"Транспортные средства, следующие транзитом, будут оборудованы системой отслеживания (GPS), разрешается находиться на территории Турции от 24 до 36 часов, в зависимости от расстояния до пограничных ворот. Данный период может быть продлен до 48 часов, принимая во внимание состояние дорог и погодных условий. Транспортные средства должны следовать по предопределенному маршруту, станциям/парковочным местам", — говорится в публикации.

Перевозкам лекарственных средств, медицинских изделий и продуктов питания первой необходимости будет отдан приоритет.

При въезде в Турцию водителей будут проверять специальные команды медработников. При обнаружении симптомов COVID-19 им запретят въезд в страну.

МИД Узбекистана рекомендовал физическим и юридическим лицам, планирующим осуществить международные грузовые перевозки по территории Турции, учитывать данное решение турецкой стороны.