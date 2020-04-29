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Сколько россиян вывезли из Узбекистана после остановки авиасообщения

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200429/14025747/Skolko-rossiyan-vyvezli-iz-Uzbekistana-posle-ostanovki-aviasoobscheniya.html

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В числе исключений — вывозные рейсы.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Более 2,6 тысячи россиян было вывезено на родину из Узбекистана после прекращения регулярного авиасообщения между государствами из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщили в посольстве РФ в Ташкенте.

"Сегодня утром рейсом авиакомпании "Россия" Ташкент-Москва на родину вылетели 174 гражданина. Всего на сегодняшний день с момента прекращения регулярного авиасообщения между нашими странами вывозными бортами из Узбекистана в Россию было доставлено 2 681 наших сограждан", — говорится в информации посольства на странице в Facebook.

Напомним, данный вывозной рейс авиакомпании "Россия" вылетел 29 апреля из Ташкента в Москву в 6.32 (4.32 по московскому времени), на его борту были 174 гражданина РФ.

Повседневная жизнь
© Sputnik / Максим Блинов
Вывозной рейс Ташкент-Москва вылетел с гражданами России
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.

Теги:
Россия, Узбекистан, россияне, пандемия, коронавирус



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