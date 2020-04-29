Шадманов обсудил с коллегами по Тюркскому совету борьбу с коронавирусом

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Главы министерств здравоохранения стран Тюркского совета 28 апреля обменялись опытом борьбы с распространением COVID-19, в том числе по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Мероприятие в формате видеоконференции было организовано в рамках реализации инициатив президента Шавката Мирзиёева, озвученных в ходе внеочередного саммита Тюркского совета, который прошел 10 апреля 2020 года.

"Министр здравоохранения Республики Узбекистан Алишер Шадманов довел до участников мероприятия подробную информацию о мерах, предпринимаемых в нашей стране по борьбе с распространением коронавируса и его последствиями", — говорится в публикации на официальном Telegram-канале МИД.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) был создан в октябре 2009 года. Это международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними.

В Тюркский совет входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан. Узбекистан присоединился к ним осенью 2019 года. Решение о принятии страны в эту группу было принято 15 октября на саммите государств-участников в Баку.