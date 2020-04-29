00:14 30 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов

Шадманов обсудил с коллегами по Тюркскому совету борьбу с коронавирусом

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
130 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200429/14026818/Shadmanov-obsudil-s-kollegami-po-Tyurkskomu-sovetu-borbu-s-koronavirusom.html

Двадцать восьмого апреля состоялось внеочередное совещание министров здравоохранения стран Тюркского совета.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Главы министерств здравоохранения стран Тюркского совета 28 апреля обменялись опытом борьбы с распространением COVID-19, в том числе по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев принял участие во внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Пресс-служба президента Узбекистана
Cаммит Тюркского совета: какие меры борьбы с COVID-19 предложил Шавкат Мирзиёев
Мероприятие в формате видеоконференции было организовано в рамках реализации инициатив президента Шавката Мирзиёева, озвученных в ходе внеочередного саммита Тюркского совета, который прошел 10 апреля 2020 года.

"Министр здравоохранения Республики Узбекистан Алишер Шадманов довел до участников мероприятия подробную информацию о мерах, предпринимаемых в нашей стране по борьбе с распространением коронавируса и его последствиями", — говорится в публикации на официальном Telegram-канале МИД.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) был создан в октябре 2009 года. Это международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними. 

В Тюркский совет входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан. Узбекистан присоединился к ним осенью 2019 года. Решение о принятии страны в эту группу было принято 15 октября на саммите государств-участников в Баку.

Теги:
Минздрав Узбекистана, Алишер Шадманов, Узбекистан, Тюркский совет, пандемия, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Вид Земли с орбиты Луны
Планета Земля: невообразимые виды из космоса — фотолента
"Мы уже привыкли": Лавров ответил на обвинения ЕС в дезинформации о COVID-19
Прогнозы по объемам денежных переводов на фоне коронавируса
На сколько коронавирус сократит денежные переводы мигрантов — прогнозы ВБ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться