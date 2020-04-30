Кому и на какой период выплачивается пособие по безработице — ответ Минюста

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Министерстве юстиции разъяснили порядок выплаты пособия по безработице и кто может на него претендовать.
Отмечается, что подавать на данную социальную льготу могут граждане, потерявшие работу, впервые ищущие ее, желающие возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва (более одного года) и признанные безработными.
Как назначается пособие по безработице?
Выплаты назначаются с момента регистрации гражданина, признанного безработным, в местном органе по труду, которое, в свою очередь, зарегистрирует его как лицо, ищущее работу.
"Безработному мужчине в возрасте до 35 лет, имеющему менее 3-х иждивенцев, пособие по безработице назначается при условии его участия в оплачиваемых общественных работах в установленном порядке", - поясняет Минюст.
Право гражданина на получение выплат наступает не позднее одиннадцатого дня с момента регистрации его в качестве лица, находящегося в поисках работы.
Как выплачивается данное пособие?
Деньги выплачиваются не более:
- 26 календарных недель в течение года для лица, потерявшего работу и заработок или желающего возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва. Напомним: подразумевается, что человек не работал более одного года.
- 13 календарных недель для лица, ранее не работавшего и ищущего работу впервые.