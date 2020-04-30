02:10 01 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Узбекская валюта - сум

Кому и на какой период выплачивается пособие по безработице — ответ Минюста

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
5754 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200430/14038009/Komu-i-na-kakoy-period-vyplachivaetsya-posobie-po-bezrabotitse--otvet-Minyusta.html

Пособие по безработице назначается гражданину, признанному безработным, со дня его регистрации в местном органе по труду. Там он должен быть указан как лицо, ищущее работу.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Министерстве юстиции разъяснили порядок выплаты пособия по безработице и кто может на него претендовать.

Отмечается, что подавать на данную социальную льготу могут граждане, потерявшие работу, впервые ищущие ее, желающие возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва (более одного года) и признанные безработными.

Как назначается пособие по безработице?

Выплаты назначаются с момента регистрации гражданина, признанного безработным, в местном органе по труду, которое, в свою очередь, зарегистрирует его как лицо, ищущее работу.

"Безработному мужчине в возрасте до 35 лет, имеющему менее 3-х иждивенцев, пособие по безработице назначается при условии его участия в оплачиваемых общественных работах в установленном порядке", - поясняет Минюст.

Право гражданина на получение выплат наступает не позднее одиннадцатого дня с момента регистрации его в качестве лица, находящегося в поисках работы.

Как выплачивается данное пособие?

Деньги выплачиваются не более:

  • 26 календарных недель в течение года для лица, потерявшего работу и заработок или желающего возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва. Напомним: подразумевается, что человек не работал более одного года.
  • 13 календарных недель для лица, ранее не работавшего и ищущего работу впервые.
Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, Узбекистан, безработица, пособие



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Парад в честь Дня Победы: лучшие фото разных лет
Улицы Ташкента после частичного снятия ограничений на пользование авто
Люди в парке, машины в заторах: Ташкент оживает после карантина — видео
Прогнозы по объемам денежных переводов на фоне коронавируса
На сколько коронавирус сократит денежные переводы мигрантов — прогнозы ВБ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться