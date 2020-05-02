Проект "Строки памяти" стартует в странах СНГ

В роликах произведение национального поэта военных или послевоенных лет вместе с парламентариями читают писатели, актеры, звезды шоу-бизнеса, олимпийские чемпионы, журналисты, студенты.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. 4 мая 2020 года будет дан старт международному медиапроекту "Строки памяти", посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба.

Межпарламентская Ассамблея СНГ запускает специальный проект — серию видеороликов с поэтическими посланиями от стран Содружества. В этих роликах произведение национального поэта военных или послевоенных лет вместе с парламентариями читают писатели, актеры, звезды шоу-бизнеса, олимпийские чемпионы, журналисты, студенты.

Проект "Строки памяти" инициирован Молодежной межпарламентской ассамблеей СНГ.

В нем приняли участие депутаты и сенаторы, представители старшего поколения, выдающиеся ученые, спортсмены и деятели культуры из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Проект "Строки памяти" направлен на прославление нашей общей Победы, объединение народов, одержавших верх в самой масштабной за всю историю человечества войне, привлечение внимания к богатому литературному наследию стран СНГ.

Ролики будут размещены на сайте МПА СНГ. Страница проекта "Строки памяти" — здесь.

Жители государств Содружества смогут присоединиться к проекту в социальной сети Instagram. Межпарламентская Ассамблея СНГ в социальных сетях: Instagram, YouTube, Facebook. Хештег проекта: #строкипамятиСНГ.