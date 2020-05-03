Минюст запустил акцию помощи пострадавшим от наводнения в Сырдарье

Гражданам будут доставлять все виды гуманитарной помощи, также для них организуют бесплатные правовые консультации с привлечением специалистов органов юстиции.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана запустило благотворительную акцию "Здравствуй, Сардоба, мы вместе!", чтобы помощь пострадавшим от наводнения в Сырдарьинской области.

"Первые грузовые машины с гуманитарной помощью доставлены в Сырдарьинскую область", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что акцию поддержало общенациональное движение "Юксалиш". Оно открыло специальный расчетный счет. Собранные деньги пойдут на покупку верхней одежды, продуктов питания, лекарств и других необходимых предметов и изделий.

"Также будут приниматься и доставляться пострадавшим все виды гуманитарной помощи", — говорится в публикации.

Для граждан планируется организовать бесплатные правовые консультации с привлечением специалистов органов юстиции и предоставление государственных услуг.

Помимо "Юксалиш" к акции присоединились Фонд имени Конрада Аденауэра, Международный фонд Шодиева, благотворительный фонд "Эзгу максад", Фонд OU7, Узбекско-турецкая ассоциация предпринимателей, Общество Красного полумесяца Узбекистана, спортивные федерации и другие организации, а также активные граждане.

"Любая своевременная помощь имеет большое значение для наших соотечественников, которые покинули дома, чтобы спасти свою жизнь, уберечься от нежданной катастрофы", — отметили в Минюсте.

Контактные телефоны оперштаба: 91-572-11-00, 71-239-33-23, 97-157-80-65.

Напомним, 1 мая в 5.55 в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья.

Жертв нет, 56 человек были госпитализированы, около 70 тысяч эвакуированы на безопасные территории и размещены в специально подготовленных учреждениях в Сырдарьинской и Джизакской областях.

Президент страны Шавкат Мирзиёев в пятницу и субботу на месте ЧС лично контролировал ликвидацию последствий затопления.