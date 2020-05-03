Узбекистан ввел ограничения для автоперевозчиков из соседних стран

Соответствующее решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана из-за ситуации с распространением COVID-19 ввело временные ограничения для автоперевозчиков из Таджикистана, Афганистана, Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана.

Пропуск грузовых машин осуществляется:

из Таджикистана — через контрольно-пропускные пункты "Саросиё", "Ойбек" и "Плотина";

из Афганистана — через "Термез";

из Туркменистана — через терминал "Олот";

из Кыргызстана — через "Дустлик", "Узбекистон", "Водил", "Чашма" и "Ок кия";

из Казахстана — через "Доут-ота", "Гулистан", "Яллама", "Зангиота" и "Ташкент".

Данные меры были введены по решению Специальной республиканской комиссии по борьбе с COVID-19, отмечается в публикации.

При пересечении границы узбекские таможенники обеспечивают водителей иностранных грузовых автотранспортных средств маршрутом движения с указанием мест, где можно остановиться и купить продукты.

С 30 апреля все водители транзитных машин в Узбекистане на специально отведенных стоянках обязаны сдать тест на коронавирус COVID-19.

Во время нахождения на территории республики водители должны носить защитные комбинезоны, перчатки и медицинские маски.

По последним данным, в стране выявлено 2 127 случаев заражения коронавирусом, девять пациентов скончались, 1 271 — выздоровели.