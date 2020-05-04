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Агентство госуслуг поможет сырдарьинцам восстановить документы

Агентство госуслуг поможет сырдарьинцам восстановить документы

Пресс-служба Агентства государственных услуг Узбекистана
Общество
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (21)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200504/14053818/Agentstvo-gosuslug-pomozhet-syrdarintsam-vosstanovit-dokumenty.html

Из-за наводнения около 70 тысяч жителей Сардобинского, Околтинского и Мирзаабадского районов были эвакуированы в Сырдарьинскую и Джизакскую области. Многие из них остались без паспортов, свидетельств о рождении и других документов.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Сотрудники Агентства государственных услуг (АГУ) помогут восстановить документы жителям Сардобинского района Сырдарьинской области, где 1 мая произошло наводнение из-за прорыва одной из дамб на водохранилище. 

Ликвидация последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище
© Sputnik . /МЧС Узбекистана, Минобороны Узбекистана, Рамиз Бахтияров, Facebook/Saken Kalkamanov
Дамбомобилизация: как устраняют последствия наводнения в Сырдарье — видео
"В настоящее время руководство Агентства госуслуг находится в Сырдарье и проводит на местах встречи с населением. Специалисты управления АГУ Джизакской области составляют списки граждан, утративших документы. На основе принципа экстерриториальности Центры госуслуг выдадут их повторно", — сообщили в пресс-службе агентства.

Сотрудники АГУ уже побеседовали более чем с 1,6 тысячи граждан. Выяснилось, что у десятков из них нет паспортов, свидетельств о рождении, свидетельств о регистрации брака. Работа продолжается.

Агентство госуслуг поможет сырдарьинцам восстановить документы
Пресс-служба Агентства государственных услуг Узбекистана
Агентство госуслуг поможет сырдарьинцам восстановить документы

Также в агентстве рассказали, что для пострадавших в Центре госуслуг Джизака собрана гуманитарная помощь. Ее получат более четырех тысяч сырдарьинцев, размещенных в Дустликском районе.

Напомним, из-за наводнения около 70 тысяч человек из 22 населенных пунктов Сардобинского, Околтинского и Мирзаабадского районов были эвакуированы в Сырдарьинскую и Джизакскую области.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (21)
Теги:
Агентство государственных услуг, наводнение, Джизакская область, Сырдарьинская область, документы, Узбекистан



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