Из-за наводнения около 70 тысяч жителей Сардобинского, Околтинского и Мирзаабадского районов были эвакуированы в Сырдарьинскую и Джизакскую области. Многие из них остались без паспортов, свидетельств о рождении и других документов.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Сотрудники Агентства государственных услуг (АГУ) помогут восстановить документы жителям Сардобинского района Сырдарьинской области, где 1 мая произошло наводнение из-за прорыва одной из дамб на водохранилище.

"В настоящее время руководство Агентства госуслуг находится в Сырдарье и проводит на местах встречи с населением. Специалисты управления АГУ Джизакской области составляют списки граждан, утративших документы. На основе принципа экстерриториальности Центры госуслуг выдадут их повторно", — сообщили в пресс-службе агентства.

Сотрудники АГУ уже побеседовали более чем с 1,6 тысячи граждан. Выяснилось, что у десятков из них нет паспортов, свидетельств о рождении, свидетельств о регистрации брака. Работа продолжается.

Пресс-служба Агентства государственных услуг Узбекистана Агентство госуслуг поможет сырдарьинцам восстановить документы

Также в агентстве рассказали, что для пострадавших в Центре госуслуг Джизака собрана гуманитарная помощь. Ее получат более четырех тысяч сырдарьинцев, размещенных в Дустликском районе.

Напомним, из-за наводнения около 70 тысяч человек из 22 населенных пунктов Сардобинского, Околтинского и Мирзаабадского районов были эвакуированы в Сырдарьинскую и Джизакскую области.