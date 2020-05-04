Агентство госуслуг поможет сырдарьинцам восстановить документы

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Сотрудники Агентства государственных услуг (АГУ) помогут восстановить документы жителям Сардобинского района Сырдарьинской области, где 1 мая произошло наводнение из-за прорыва одной из дамб на водохранилище.
Сотрудники АГУ уже побеседовали более чем с 1,6 тысячи граждан. Выяснилось, что у десятков из них нет паспортов, свидетельств о рождении, свидетельств о регистрации брака. Работа продолжается.
Также в агентстве рассказали, что для пострадавших в Центре госуслуг Джизака собрана гуманитарная помощь. Ее получат более четырех тысяч сырдарьинцев, размещенных в Дустликском районе.
Напомним, из-за наводнения около 70 тысяч человек из 22 населенных пунктов Сардобинского, Околтинского и Мирзаабадского районов были эвакуированы в Сырдарьинскую и Джизакскую области.