Паспортные столы, ОВИР и службы техосмотра возобновили работу в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Подразделения миграции и оформления гражданства, паспортные столы, а также службы техосмотра автотранспорта с 4 мая возобновили работу в Узбекистане в условиях карантинных мер, введенных из-за COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.
"С 4 мая обслуживание граждан возобновили подразделения миграции и оформления гражданства, занимающиеся выдачей паспортов и виз, а также вопросами прописки", — говорится в публикации.
По данным ведомства, вновь начали работу подразделения безопасности дорожного движения МВД по регистрации и экзаменами водителей, а также и обязательного технического осмотра автотранспорта.
"Данные подразделения будут работать в полном соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими нормами. Гражданам необходимо быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию", — добавили в МВД.
По последним данным, в стране выявлено 2 160 случаев заражения COVID-19. Десять пациентов скончались, 1 347 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.