Еще один регион Узбекистана объявлен свободным от коронавируса

В Навоийской области полностью вылечена последняя пациентка с коронавирусной инфекцией. Ранее от COVID-19 освободились Джизакская и Кашкадарьинская области.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Навойиская область Узбекистана объявлена свободной от коронавируса, это уже третий регион в стране, где не зафиксировано новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Сегодня Навоийская область тоже стала свободным от коронавируса регионом. В областной инфекционной больнице полностью вылечена последняя пациентка с коронавирусной инфекцией", — говорится в публикации на Telegram-канале Минздрава.

Ранее свободными от COVID-19 были объявлены Джизакская и Кашкадарьинская области.

К утру понедельника число зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса составило 2 160, десять пациентов скончались, 1 347 выздоровели.

Сейчас в больницах по всей стране находятся 830 инфицированных COVID-19, десять из них — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.

Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.