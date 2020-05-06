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Ученые снова сдвинули дату окончания пандемии в России

© Sputnik / Ilia Pitalev
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200506/14061943/Uchenye-snova-sdvinuli-datu-okonchaniya-pandemii-v-Rossii.html

Исследователи отметили, что к любым прогнозам нужно относиться с осторожностью, и предупредили об опасности "чрезмерного оптимизма".

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Ученые вновь отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России, следует из материалов, размещенных на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.

Ранее прогнозировалось, что вспышка в РФ может закончиться 17 августа, а до этого — 12 августа. Теперь датой окончания пандемии названо 24 августа.

Авторы модели отмечают, что даты могут изменяться в любую сторону в зависимости от текущей ситуации и принимаемых мер. В последние три дня ежесуточное количество вновь выявленных в России случаев заболевания превышало 10 тысяч.

Ученые также предупредили, что страны, которые преждевременно снимут ограничительные меры, рискуют столкнуться с новым всплеском заболеваемости.

© Sputnik / Кирилл Брага
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Специалисты изучили данные по 131 государству. Для прогнозирования использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, где описана динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

Исследователи отмечают, что к любым прогнозам нужно относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма".

Пандемия коронавируса охватила уже почти все страны мира. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших превысило 3,5 миллиона, около 245 тысяч скончались.

В России зарегистрировали 155 370 случаев заражения, умер 1 451 человек, 19 865 пациентов выздоровели.

Теги:
Россия, коронавирус, пандемия, Ученые



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